Власна сонячна електростанція: чи потрібен дозвіл сусідів на монтаж панелей у 2026 році

Чи потрібно погоджувати встановлення сонячних панелей із сусідами. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Через регулярні російські атаки на енергетичну інфраструктуру українці все частіше звертають увагу на альтернативні джерела енергії. Одним із найпопулярніших рішень — сонячні електростанції. Вони дозволяють виробляти власну електроенергію, економити на рахунках і менше залежати від перебоїв зі світлом.

Про те, чи потрібно отримувати дозвіл сусідів на встановлення сонячних панелей у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на компанію, яка спеціалізується на монтажі та обслуговуванні сонячних електростанцій Ecotech Ukraine.

Що потрібно для встановлення сонячних панелей у 2026 році

Перед встановленням сонячних панелей у багатьох українців виникає запитання: чи потрібно оформлювати спеціальні дозволи. Тут все залежить від того, де саме планують встановити електростанцію, якої вона буде потужності та як підключатиметься до мережі.

Якщо йдеться про підприємства або комерційні об'єкти, без підготовки документів не обійтися. В такому випадку потрібно:

розробити проєкт;

отримати технічні умови на приєднання до електромережі;

погодити підключення до електромережі з оператором системи розподілу.

Також під час проєктування враховують потужність майбутньої станції, навантаження на будівлю, клас напруги, вимоги пожежної та електробезпеки, а також чинні будівельні норми. Якщо об'єкт розташований на території зі спеціальним статусом, можуть знадобитися додаткові погодження.

Фахівці радять ще до початку робіт провести юридичний і технічний аналіз проєкту. Це допоможе уникнути затримок із документами, підключенням та введенням станції в експлуатацію.

Перед монтажем бізнесу також рекомендують визначити оптимальну потужність електростанції, схему підключення до мережі, перевірити, чи витримає покрівля додаткове навантаження, а також переконатися, що проєкт відповідає всім нормам безпеки.

Чи потрібно отримувати дозвіл сусідів на встановлення сонячних панелей

Ще одне поширене питання — чи потрібно погоджувати встановлення сонячних панелей із сусідами. У більшості випадків закон цього не вимагає. Якщо обладнання розміщується в межах власної земельної ділянки або на будівлях, що належать власнику, жодних дозволів від сусідів отримувати не потрібно.

Втім, є ситуації, коли домовитися все ж варто. Це стосується випадків, коли:

конструкції виходять за межі ділянки;

панелі можуть затіняти сусідню територію;

для монтажу потрібен доступ до суміжної землі.

У таких випадках краще заздалегідь обговорити всі деталі, щоб уникнути можливих конфліктів. Експерти зазначають, що правильне проєктування та дотримання законодавчих вимог допоможуть швидко запустити сонячну електростанцію й уникнути зайвих проблем під час її експлуатації.

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