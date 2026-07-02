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Головна Економіка Кондиціонер вдома: де категорично заборонено монтувати зовнішній блок

Кондиціонер вдома: де категорично заборонено монтувати зовнішній блок

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 15:05
Кондиціонер в квартирі: де заборонено встановлювати та які дозволи потрібні у 2026 році
Де заборонено встановлювати кондиціонери в Україні. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

З настанням літньої спеки все більше українців замислюються про встановлення кондиціонера. Однак перед монтажем варто ознайомитись з чинними правилами, адже, зазвичай, просто повісити зовнішній блок на фасад будинку не можна.

Про те, де не можна встановлювати кондиціонер та які дозволи потрібно отримати перед його монтажем у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на ч. 2 статті 382 Цивільного кодексу України.

В яких випадках встановлення кондиціонера вважається порушенням

Згідно з законодавством, фасад багатоквартирного будинку є спільним майном усіх співвласників. Саме тому встановлення кондиціонера зазвичай потрібно погодити з ОСББ, ЖБК, керуючою компанією або іншим балансоутримувачем будинку. 

У багатьох випадках без такого погодження монтаж вважається порушенням. Крім загальних правил, окремі ОСББ можуть мати власні вимоги до встановлення такого обладнання. Вони визначають:

  • як має відводитися конденсат;
  • де саме можна розмістити зовнішній блок;
  • яким має бути зовнішній вигляд обладнання.

Окремого офіційного дозволу на встановлення кондиціонера немає. Найчастіше потрібно отримати письмове погодження від організації, яка обслуговує будинок. 

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У деяких випадках також можуть знадобитися схема розміщення обладнання, погодження органу архітектури (якщо будинок є пам'яткою архітектури або розташований в історичній частині міста) чи рішення зборів співвласників.

У різних містах можуть діяти й додаткові правила. Наприклад, у Львові встановлення кондиціонерів на фасадах будинків, які виходять на центральні вулиці, потребує спеціального погодження.

Де категорично заборонено встановлювати кондиціонери

Є й місця, де монтувати кондиціонер не дозволяється навіть за наявності всіх документів. Заборонено встановлювати зовнішні блоки:

  • над входами до під'їздів, де конденсат може потрапляти на людей;
  • біля сусідніх вікон і балконів, якщо це створює незручності для інших мешканців;
  • на аварійних або пошкоджених ділянках фасаду чи поблизу електропроводки.

Крім того, багато монтажних компаній відмовляються кріпити кондиціонери на легких балконних перегородках або декоративних елементах фасаду. В таких випадках існує ризик руйнування конструкцій, сильних вібрацій і навіть падіння обладнання.

Раніше Новини.LIVE писали, що у багатьох країнах кондиціонери давно стали звичною річчю вдома. А от у Німеччині, хоча літо стає все спекотнішим, їх досі встановлюють нечасто. На це є одразу кілька причин.

Також Новини.LIVE розповідали, що у деяких європейських країнах навіть вода, що капає з кондиціонера, може обернутись штрафом для власника. Наприклад, у Румунії потрібно правильно відводити конденсат із зовнішнього блока. Якщо вода стікає на тротуар або дорогу, за це можуть оштрафувати. В Україні ж із такими випадками все не так однозначно.

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Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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