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Главная Экономика Кондиционер дома: где категорически запрещено устанавливать наружный блок

Кондиционер дома: где категорически запрещено устанавливать наружный блок

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 15:05
Кондиционер в квартире: где запрещено устанавливать и какие разрешения потребуются в 2026 году
Где в Украине запрещено устанавливать кондиционеры. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

С наступлением летней жары всё больше украинцев задумываются об установке кондиционера. Однако перед монтажом стоит ознакомиться с действующими правилами, ведь, обычно, просто повесить наружный блок на фасад дома нельзя.

О том, где нельзя устанавливать кондиционер и какие разрешения необходимо получить перед его монтажом в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на ч. 2 статьи 382 Гражданского кодекса Украины.

В каких случаях установка кондиционера считается нарушением

Согласно законодательству, фасад многоквартирного дома является общим имуществом всех совладельцев. Именно поэтому установку кондиционера обычно необходимо согласовать с ОСМД, ЖСК, управляющей компанией или другим балансодержателем дома.

Во многих случаях без такого согласования монтаж считается нарушением. Помимо общих правил, отдельные ОСМД могут предъявлять собственные требования к установке такого оборудования. Они определяют:

  • как должен отводиться конденсат;
  • где именно можно разместить наружный блок;
  • каким должен быть внешний вид оборудования.

Отдельного официального разрешения на установку кондиционера нет. Чаще всего требуется получить письменное согласование от организации, обслуживающей дом.

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В некоторых случаях также могут потребоваться схема размещения оборудования, согласование с органом архитектуры (если дом является памятником архитектуры или расположен в исторической части города) или решение собрания совладельцев.

В разных городах могут действовать и дополнительные правила. Например, во Львове установка кондиционеров на фасадах домов, выходящих на центральные улицы, требует специального согласования.

Где категорически запрещено устанавливать кондиционеры

Есть и места, где монтировать кондиционер не разрешается даже при наличии всех документов. Запрещено устанавливать наружные блоки:

  • над входами в подъезды, где конденсат может попадать на людей;
  • возле соседних окон и балконов, если это создает неудобства для других жильцов;
  • на аварийных или поврежденных участках фасада или вблизи электропроводки.

Кроме того, многие монтажные компании отказываются крепить кондиционеры на легких балконных перегородках или декоративных элементах фасада. В таких случаях существует риск разрушения конструкций, сильных вибраций и даже падения оборудования.

Ранее Новини.LIVE писали, что во многих странах кондиционеры давно стали привычным явлением в домах. А вот в Германии, хотя лето становится все жарче, их до сих пор устанавливают нечасто. На это есть сразу несколько причин.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в некоторых европейских странах даже капающая с кондиционера вода может обернуться штрафом для владельца. Например, в Румынии необходимо правильно отводить конденсат из наружного блока. Если вода стекает на тротуар или дорогу, за это могут оштрафовать. В Украине же с такими случаями всё не так однозначно.

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Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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