Чоловік викачує вигрібну яму. Фото: YouTube/Леонід Бобошко

Вигрібна яма — найпростіший вид автономної каналізації, якою користуються більшість власників приватних будинків. Вона потребує регулярного обслуговування, щоб уникнути появи неприємного запаху, затоплення ділянки або забруднення ґрунтових вод. Послуги асенізатора обійдуться у тисячі гривень, однак у господарів є можливість зменшити щорічні витрати.

Як часто потрібно викачувати вигрібну яму та як не переплачувати за послуги асенізатора, розбиралися Новини.LIVE.

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Що потрібно знати власникам вигрібних ям

Фахівці, які спеціалізуються на обслуговуванні такого виду каналізації, зазначають, що частота викачування залежить від кількох факторів. Впливає кількість мешканців в будинку, якщо людей багато яма заповнюється швидше через велику інтенсивність користування водою.

Під час прання, миття посуду чи інших побутових робіт у вигрібну яму потрапляє побутова хімія, яка може порушити розкладання відходів. Також велику роль грає об'єм ями, у випадку зі стандартними на 3-4 кубометри викачування рекомендується проводити 1-2 рази на рік.

Поява неприємного запаху на подвір'ї, повільний злив води в унітазі та калюжі біля ями — прямі сигнали, що час викликати асенізатор.

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В скільки обійдеться викачування ями у 2026 році

Вартість асенізатора може відрізнятися залежно від регіону, об'єму ями та компанії, що надає послугу. Наприклад, у Києві та області фахівці виконають роботи за ціною від 500 грн за кубометр. Тобто, стандартна вигрібна яма "потягне" на 1 500-2 000 грн. Якщо яма більша, на 6-12 кубометрів, доведеться заплатити від 3 000 до 6 000 грн.

На сервісі для розміщення оголошень OLX також можна знайти низку пропозицій. Розцінки сильно різняться, залежно від об'єму бочки асенізатора, регіону та інших факторів. Загалом ціни коливаються від 500 до понад 1000 грн. Однак можна знайти пропозиції й за 300 грн, але деталі краще заздалегідь обговорювати з надавачем послуг, адже часто вказується договірна ціна, яка в результаті може бути як нижчою, так і вищою.

Як заощадити на послугах асенізатора

Власники приватних будинків можуть використовувати для вигрібних ям та септиків біопрепарати на основі живих бактерій і ферментів, які потрапляючи у стічні води починають переробляти органічні залишки на рідину та безпечніші сполуки. Виконувати процедуру рекомендується хоча б раз на рік.

Звичайно, біопрепарати не "панацея", і повністю відмовитися від послуг асенізатора не вийде. Однак такий засіб допомагає зменшити швидкість накопичення відходів та збільшує інтервали між відкачуванням ями.

До того ж такі засоби зменшують ризик утворення щільних відкладень, тому каналізація працює стабільніше. Ще одна перевага — менше неприємного запаху. Бактерії роблять процес розкладання органіки більш контрольованим та зменшують об'єми газів, які можуть утворюватися.

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