Відпочинок для дорослих: кому підходять готелі Adults Only і які найпопулярніші

Готелі Adults Only. Фото: Booking. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці можуть проводити літню відпустку на бюджетних курортах. Однак деякі готелі встановлюють вікові обмеження для гостей, на що варто звертати увагу під час бронювання номера. Не всі місця підходять для сімейного відпочинку, тобто поїздка на море з дітьми може не вдатися.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як працюють готелі Adults Only, для кого вони підходять і де розташовані.

Що таке готелі Adults Only

Коли туристи прагнуть спокійного відпочинку, без дитячого галасу, вони обирають спеціальні готелі з віковими обмеженнями. Ці заклади зазвичай розраховані на гостей віком від 16 або 18 років і чудово підходять для активних розваг, романтики, бізнес-зустрічей тощо.

Такі готелі можна умовно поділити на кілька видів, залежно від обраного формату і типу аудиторії:

для молоді — пропонують активні розваги, дискотеки, нічні вечірки біля басейну, багато алкоголю і веселощів;

для пар — коли хочеться романтики й усамітнення, готелі Adults Only підходять найкраще;

для спокійного відпочинку і релаксу — обирають пенсіонери або люди, які шукають абсолютного розслаблення, тиші, оздоровлення тощо.

Варто розуміти, що концепція Adults Only не є синонімом розпусти і непристойності. Готелі для дорослих лише передбачають відсутність аніматорів, дитячих майданчиків, спеціальних басейнів для маленьких гостей і відповідного харчування.

Які готелі Adults Only популярні

На кожному курорті з великим трафіком туристів є подібні місця для проживання. Пошук варто здійснювати за допомогою спеціальних порталів, наприклад, Booking. У Туреччині можна виділити п’ятизірковий готель Royal Adam & Eve, оздоблений у футуристичному стилі.

Готель Royal Adam & Eve у Туреччині. Фото: скриншот

Він розташований у місті Белек на узбережжі Середземного моря, пропонує гостям номери з балконами, гідромасажні ванни, широкий асортимент страв, SPA-салон, тренажерний зал, спортивні ігри, навіть заняття дайвінгом.

В Єгипті дорослі відпочивальники можуть поселити у п’ятизірковому готелі Makadi Spa Hotel. Серед зручностей — безплатна приватна парковка, басейн, окрема пляжна зона, різні варіанти оздоровчих і SPA-процедур, навіть послуги обміну валюти. Напівлюкс у Makadi Spa Hotel коштує близько 12 000 грн за ніч.

Готель Makadi Spa Hotel у Єгипті. Фото: скриншот

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