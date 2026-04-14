Квітневий дедлайн для ФОПів: що потрібно встигнути до 20 числа

Важливий тиждень для ФОПів: що потрібно зробити до 20 квітня
ФОПам у 2026 році варто уважно стежити за строками сплати податків і внесків, щоб не отримати штрафи від податкової. У квітні потрібно вчасно внести обов’язкові платежі, а також підготуватися до подання звітності.
Про те, що потрібно зробити ФОПам в Україні до 20 квітня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Які податки потрібно сплатити ФОПам до 20 квітня
Щоб у податкової не виникло запитань, ФОПи повинні вчасно сплачувати податки та подавати звіти. Один з таких дедлайнів наступає 20 квітня. До цієї дати підприємці повинні сплатити такі платежі:
- Усі ФОПи сплачують ЄСВ за І квартал 2026 року — 5 707,02 грн.
- ФОП 1 групи сплачують єдиний податок за квітень — 332,80 грн.
- ФОП 2 групи сплачують єдиний податок за квітень — 1 729,40 грн.
- ФОП 1 та 2 групи також сплачують військовий збір за квітень — 864,70 грн.
Підприємці, які зареєстровані на територіях бойових дій, можуть не сплачувати єдиний податок і військовий збір — для них це добровільно.
Що потрібно зробити підприємцям у травні
Для ФОП 3 групи строки трохи інші, оскільки звітування відбувається у травні. Серед важливих дат:
- до 11 травня потрібно подати декларацію за І квартал (ставка 5%);
- до 20 травня потрібно сплатити 5% єдиного податку за І квартал;
- до 20 травня також сплачується військовий збір у розмірі 1% за І квартал.
Наразі квартальна форма податкового розрахунку для ФОП ще офіційно не затверджена. Потрібно чекати оновлень від податкової.
Як тільки форму оприлюднять — можна буде подавати звітність. Якщо її не затвердять, тоді звітування буде щомісячним, податкова допускає такий варіант.
Раніше Новини.LIVE писали, що громадянам, які у 2026 році планують відкрити ФОП, варто одразу розібратися з групами єдиного податку. Від обраної групи залежить, чим можна займатись і які будуть податки та обмеження, зокрема щодо клієнтів і способів оплати.
Також Новини.LIVE розповідали, що з 1 квітня 2026 року частина ФОПів може отримати повідомлення про скасування спрощеної системи оподаткування. Це стосується підприємців, які займаються охоронними послугами і не перейшли на загальну систему з другого кварталу. Їх автоматично переведуть на інший режим оподаткування і додатково можуть нарахувати штраф у розмірі 15% єдиного податку.
