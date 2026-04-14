Головна Економіка Важливий тиждень для ФОПів: що потрібно зробити до 20 квітня

Важливий тиждень для ФОПів: що потрібно зробити до 20 квітня

Дата публікації: 14 квітня 2026 10:48
Квітневий дедлайн для ФОПів: що потрібно встигнути до 20 числа
Що потрібно зробити ФОПам до 20 квітня. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

ФОПам у 2026 році варто уважно стежити за строками сплати податків і внесків, щоб не отримати штрафи від податкової. У квітні потрібно вчасно внести обов’язкові платежі, а також підготуватися до подання звітності.

Про те, що потрібно зробити ФОПам в Україні до 20 квітня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які податки потрібно сплатити ФОПам до 20 квітня

Щоб у податкової не виникло запитань, ФОПи повинні вчасно сплачувати податки та подавати звіти. Один з таких дедлайнів наступає 20 квітня. До цієї дати підприємці повинні сплатити такі платежі:

  1. Усі ФОПи сплачують ЄСВ за І квартал 2026 року — 5 707,02 грн.
  2. ФОП 1 групи сплачують єдиний податок за квітень — 332,80 грн.
  3. ФОП 2 групи сплачують єдиний податок за квітень — 1 729,40 грн.
  4. ФОП 1 та 2 групи також сплачують військовий збір за квітень — 864,70 грн.

Підприємці, які зареєстровані на територіях бойових дій, можуть не сплачувати єдиний податок і військовий збір — для них це добровільно.

Що потрібно зробити підприємцям у травні

Для ФОП 3 групи строки трохи інші, оскільки звітування відбувається у травні. Серед важливих дат:

  • до 11 травня потрібно подати декларацію за І квартал (ставка 5%);
  • до 20 травня потрібно сплатити 5% єдиного податку за І квартал; 
  • до 20 травня також сплачується військовий збір у розмірі 1% за І квартал.

Наразі квартальна форма податкового розрахунку для ФОП ще офіційно не затверджена. Потрібно чекати оновлень від податкової.

Як тільки форму оприлюднять — можна буде подавати звітність. Якщо її не затвердять, тоді звітування буде щомісячним, податкова допускає такий варіант.

Раніше Новини.LIVE писали, що громадянам, які у 2026 році планують відкрити ФОП, варто одразу розібратися з групами єдиного податку. Від обраної групи залежить, чим можна займатись і які будуть податки та обмеження, зокрема щодо клієнтів і способів оплати.

Також Новини.LIVE розповідали, що з 1 квітня 2026 року частина ФОПів може отримати повідомлення про скасування спрощеної системи оподаткування. Це стосується підприємців, які займаються охоронними послугами і не перейшли на загальну систему з другого кварталу. Їх автоматично переведуть на інший режим оподаткування і додатково можуть нарахувати штраф у розмірі 15% єдиного податку.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
