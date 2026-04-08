Терміни сплати податків у квітні 2026: до якої дати повинні встигнути ФОПи

Щоб уникнути штрафів через податковий борг у 2026 році, ФОПи мають слідкувати за крайніми датами. Протягом квітня фізичні особи-підприємці повинні вчасно відправити кошти в державний бюджет і почати підготовку до звітування. Інакше ДПС накладе фінансові санкції.

Країні дати для ФОП 1-2 групи

Підприємців чекає сплата єдиного податку і військового збору за квітень, а також єдиного соціального внеску за 1 квартал 2026 року. Крайня дата для виконання фінансових зобов’язань — 20 квітня. Ставки і суми перебувають на такому рівні:

ЄП для ФОП 1 групи — 332,80 грн (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

ЄП для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн (20% від мінімальної зарплати);

військовий збір — 864,70 грн (10% від мінімальної зарплати);

ЄСВ — 5 707,02 грн (22% від мінімальної зарплати за січень-березень).

Податкову декларацію ФОПи 1-2 групи подають раз у рік протягом 60 днів після закінчення звітного року. Тому до січня 2027-го підприємці можуть забути про цей обов’язок.

Країні дати для ФОП 3 групи

Аналогічна крайня дата — 20 квітня — передбачена для представників бізнесу на 3 групі спрощеної системи в частині сплати єдиного соціального внеску. Що стосується ЄП і військового збору за 1 квартал 2026 року, то українці мають час до 20 травня, однак ніхто не забороняє відправити кошти за реквізитами після 1 квітня.

Ставки відрізняються від інших ФОП:

єдиний податок — 5% від доходу за звітний період;

військовий збір — 1% від доходу.

З 1 квітня по 11 травня ФОПи 3 групи подають декларацію платника єдиного податку (не пізніше 40 днів після закінчення кварталу). В документі треба відобразити весь прибуток, отриманий підприємцем із січня по березень включно, а також суму відрахованих податків.

