Главная Экономика Важная неделя для ФЛП: что нужно сделать до 20 апреля

Дата публикации 14 апреля 2026 10:48
Апрельский дедлайн для ФЛП: что нужно успеть до 20 числа
Что нужно сделать ФОПам до 20 апреля. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

ФОПам в 2026 году стоит внимательно следить за сроками уплаты налогов и взносов, чтобы не получить штрафы от налоговой. В апреле нужно вовремя внести обязательные платежи, а также подготовиться к подаче отчетности.

О том, что нужно сделать ФОПам в Украине до 20 апреля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие налоги нужно уплатить ФОПам до 20 апреля

Чтобы у налоговой не возникло вопросов, ФЛП должны вовремя платить налоги и подавать отчеты. Один из таких дедлайнов наступает 20 апреля. До этой даты предприниматели должны уплатить такие платежи:

  1. Все ФЛП платят ЕСВ за І квартал 2026 года — 5 707,02 грн.
  2. ФЛП 1 группы уплачивают единый налог за апрель — 332,80 грн.
  3. ФЛП 2 группы платят единый налог за апрель — 1 729,40 грн.
  4. ФЛП 1 и 2 группы также платят военный сбор за апрель — 864,70 грн.

Предприниматели, которые зарегистрированы на территориях боевых действий, могут не платить единый налог и военный сбор — для них это добровольно.

Что нужно сделать предпринимателям в мае

Для ФЛП 3 группы сроки немного другие, поскольку отчётность происходит в мае. Среди важных дат:

  • до 11 мая нужно подать декларацию за І квартал (ставка 5%);
  • до 20 мая нужно уплатить 5% единого налога за I квартал;
  • до 20 мая также уплачивается военный сбор в размере 1% за I квартал.

Сейчас квартальная форма налогового расчета для ФЛП еще официально не утверждена. Нужно ждать обновлений от налоговой.

Как только форму обнародуют — можно будет подавать отчетность. Если ее не утвердят, тогда отчетность будет ежемесячной, налоговая допускает такой вариант.

Ранее Новини.LIVE писали, что гражданам, которые в 2026 году планируют открыть ФЛП, стоит сразу разобраться с группами единого налога. От выбранной группы зависит, чем можно заниматься и какие будут налоги и ограничения, в частности относительно клиентов и способов оплаты.

Также Новини.LIVE рассказывали, что с 1 апреля 2026 года часть ФЛП может получить уведомление об отмене упрощенной системы налогообложения. Это касается предпринимателей, которые занимаются охранными услугами и не перешли на общую систему со второго квартала. Их автоматически переведут на другой режим налогообложения и дополнительно могут начислить штраф в размере 15% единого налога.

ФЛП налоги предприниматели
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
