В Україні стане менше окремих супермаркетів: Varus поглинає відому мережу

Вивіска Варусу, люди в супермаркеті. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Мережа супермаркетів Varus отримала дозвіл на купівлю мережі мінімаркетів "Коло". Таке рішення було ухвалене ввечері 16 липня.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Антимонопольний комітет України.

Хто купує мережу

Як повідомили в АМКУ, дозвіл отримало ТОВ "Омега", яке розвиває мережу Varus. Саме ця компанія купує ТОВ "Арітейл", якому належать магазини "Коло".

Заяву на купівлю мережі Varus подала ще 4 червня 2026 року. Тепер, після погодження Антимонопольного комітету, сторони можуть завершити оформлення угоди.

Відомо, що мережа Varus належить бізнесменам Валерію Кіптику та Руслану Шостаку.

Що відомо про мережу "Коло"

Перший магазин "Коло" відкрився у травні 2017 року. За цей час мережа виросла до понад 250 магазинів, які працюють у Києві, Київській області та Одесі.

За підсумками 2025 року дохід компанії склав майже 3,3 мільярди гривень. Кінцевим власником мережі є співвласник АТБ Геннадій Буткевич.

АТБ теж експериментує

У Києві відкрили перший супермаркет АТБ нового формату із сірим фасадом. Новий заклад відрізняється компактнішими розмірами, а мережа називає його експериментальним проєктом.

Після відкриття в мережі з'явилася інформація, що "сірий" АТБ отримав додаткові сервіси, зокрема зону з кавою, свіжою випічкою, піцою, хот-догами та касами самообслуговування. Водночас у пресслужбі АТБ заявили, що новий магазин не має принципових відмінностей від інших супермаркетів мережі. За словами представників компанії, змінився лише колір фасаду та формат будівлі, а асортимент і робота магазину залишилися стандартними. Якщо експеримент виявиться успішним, такі компактні супермаркети можуть з'явитися й в інших містах України.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що покупцям в АТБ варто уважно читати інформацію на цінниках, адже для окремих товарів вартість зазначають не за упаковку, а за 100 грамів. Крім того, спеціальні позначки на цінниках допомагають дізнатися про участь товару в програмі "Національний кешбек", доступні знижки та інші умови покупки.

Також Новини.LIVE писали, що під час готівкових розрахунків в українських магазинах діють правила заокруглення сум у чеках відповідно до постанови Національного банку. Водночас при оплаті банківською карткою заокруглення не застосовується — покупець сплачує точну суму до копійки.