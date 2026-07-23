В Україні готують нові правила для колекціонерів: за що штрафуватимуть та вилучатимуть цінності

Штрафи для колекціонерів в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

21 липня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має змінити правила обліку, зберігання та контролю за культурними цінностями, що перебувають у приватній власності. Також в документі пропонують офіційно визнати колекціонерів.

Про те, які штрафи можуть з’явитись для колекціонерів та який їх розмір, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на законопроєкт №15436.

Що може змінитись для колекціонерів в Україні

Документ пропонує вперше на законодавчому рівні визначити, хто такий колекціонер. Ним вважатиметься фізична особа, яка законно володіє культурними цінностями, збирає колекції, документує їх, зберігає та використовує відповідно до закону.

Одна з головних ідей законопроєкту — створити зрозумілі правила для власників приватних колекцій. Зокрема, пропонується врегулювати порядок підтвердження права власності на музейні предмети, проведення державної експертизи, їх реєстрації та зберігання.

Якщо власник не має документів, які підтверджують походження культурної цінності, він зможе подати декларацію про добросовісне володіння. Це буде можливо за умови, що людина відкрито й безперервно володіла предметом щонайменше п'ять років. Після цього культурна цінність проходитиме державну експертизу та реєстрацію.

Законопроєкт також уточнює, що музейні предмети, які належать приватним особам і після експертизи визнаються частиною Музейного фонду України, можуть зберігатися не лише у державних чи комунальних музеях, а й у приватних музеях або безпосередньо у власників. Водночас власники повинні будуть забезпечити належні умови зберігання та виконувати рекомендації експертів.

Передбачено й новий механізм співпраці з музеями. Власники зможуть передавати свої колекції державним, комунальним або приватним музеям за договором управління для професійного:

зберігання;

реставрації;

дослідження;

експонування.

Окремий блок документа стосується археологічних предметів. Законопроєкт пропонує дозволити їх вільний обіг лише після державної реєстрації. Якщо археологічні знахідки не будуть задекларовані до 1 січня 2029 року, їх можуть конфіскувати та передати до державної частини Музейного фонду України.

Також пропонується заборонити вивезення за кордон предметів недержавної частини Музейного фонду. Виняток — тимчасове експонування, реставрація або наукові дослідження.

На скільки та за що планують штрафувати колекціонерів

Документ передбачає й нові штрафи. Зокрема, за продаж чи купівлю незареєстрованих археологічних предметів пропонується:

встановити штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 6 800 гривень) із конфіскацією предмета;

за повторне порушення штраф збільшиться до 400-800 неоподатковуваних мінімумів (від 6 800 до 13 600 гривень).

Окремо передбачається відповідальність за неналежне зберігання музейних предметів, колекцій або музейних зібрань недержавної частини Музейного фонду України, якщо це призвело до їх пошкодження чи втрати. За такі дії пропонується штраф від 150 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 2 550 до 17 000 гривень.

У разі ухвалення закон має створити єдину систему обліку приватних культурних цінностей, визначити правовий статус колекціонерів та встановити для них чіткі правила.

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