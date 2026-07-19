Перекази на банківську картку: у яких випадках можуть стягнути штраф до 17 000 грн

Чоловік біля банкомата, гроші та картка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які регулярно отримують гроші на особисті банківські картки за продаж товарів або надання послуг без реєстрації ФОП, можуть зіткнутися з податковими донарахуваннями та штрафами до 17 000 грн. Сам факт переказу не означає автоматичного оподаткування, однак якщо надходження мають ознаки підприємницької діяльності, це може стати підставою для претензій з боку контролюючих органів.

Про це попередив адвокат Роман Сімутін, передають Новини.LIVE.

Коли може виникнути податкове зобов'язання

За словами юриста, оподатковується не банківський переказ як такий, а дохід фізичної особи. Якщо кошти не є доходом або з них уже були сплачені податки, повторно їх нараховувати не повинні.

Водночас ризики виникають тоді, коли на особисту картку систематично надходять кошти за продаж товарів чи надання послуг, але людина не зареєстрована як фізична особа-підприємець і не декларує такі доходи.

Саме в таких випадках податковий орган може донарахувати податки, а також застосувати фінансові санкції.

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Автоматичного доступу до рахунків українців податкова служба не має. Дані про рух коштів належать до банківської таємниці, тому отримати їх контролюючі органи можуть лише у випадках, передбачених законодавством.

Наприклад, це можливо під час проведення податкової перевірки або на підставі рішення суду.

Крім того, банки зобов'язані здійснювати фінансовий моніторинг операцій клієнтів. Якщо певні транзакції видаються підозрілими, фінансова установа може попросити документи, що підтверджують походження коштів, а за наявності законних підстав — повідомити компетентні органи.

Яка відповідальність загрожує

Якщо буде доведено, що людина отримувала незадекларовані доходи від фактичної підприємницької діяльності, їй можуть донарахувати податки за попередні періоди.

Крім цього, законодавство передбачає фінансову відповідальність. Зокрема, за провадження господарської діяльності без державної реєстрації можуть застосовуватися штрафи, а на несплачені вчасно податкові зобов'язання додатково нараховується пеня за кожен день прострочення.

Юрист зазначає, що найчастіше такі ситуації виникають тоді, коли люди використовують особисту банківську картку для регулярного отримання оплати від покупців, фактично займаючись підприємницькою діяльністю без належної реєстрації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у яких випадках оподатковуються грошові перекази між подружжям. При цьому обов'язок сплатити податки покладається саме на отримувача платежу. За ігнорування вимоги нараховуються штрафи та пеня.

Також Новини.LIVE писали, кому можуть без попередження заблокувати банківську картку. Це може статися навіть з тими клієнтами, які не вважають свої фінансові операції ризикованими. Низку транзакцій банки мають перевіряти в обов’язковому порядку.