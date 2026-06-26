В обмінниках "не люблять" ці долари: які купюри стали проблемними

Обмінник валюти і купюри долара. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українцям доводиться користуватися проблемними купюрами іноземної валюти. Фінансові установи нерідко відмовляють в обслуговуванні клієнтам, які приносять на обмін долари старого зразка. Хоча закон зобов'язує учасників ринку виконувати обмінні операції без обмежень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри американської валюти "не люблять" обмінні пункти в Україні.

Проблеми з обміном доларів

Наші громадяни стикаються з відмовами фінансових установ обмінювати купюри долара 1996-2006 років. Деякі обмінники неохоче приймають банкноти старого зразка через неактуальні елементи захисту. Касири просто бояться помилитися під час перевірки справжності готівки.

Тому або взагалі відмовляють в обслуговуванні, або пропонують клієнтам занижений курс. Водночас Національний банк давно затвердив правила здійснення валютно-обмінних операцій і заборонив учасникам ринку встановлювати обмеження через дизайн, номінал або рік емісії купюр.

"НБУ не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та випущених в обіг раніше", — йдеться на офіційному сайті регулятора.

Що робити українцям у разі порушень

Наявність затверджених вимог і правил не гарантує їх дотримання всіма фінансовими установами. Якщо українці стикнулися з порушенням, необхідно повідомити в НБУ чи звернутися за допомогою до поліції.

Контролюючий орган ініціює перевірку обмінного пункту та ухвалить рішення про каральні заходи. Серед потенційних наслідків для обмінника чи банку — стягнення великого штрафу та анулювання ліцензії на здійснення діяльності.

Відмова в обслуговуванні допускається в тому випадку, якщо купюри іноземної валюти мають ознаки сильного зношення чи у касира виникла підозра стосовно фальсифікату. Гроші з незначними пошкодженнями підлягають обміну на загальних підставах.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як українцям зберегти свої фінанси в умовах повномасштабної війни. Депозити допомагають мінімізувати ризики інфляції, однак не підходять для примноження заощаджень. Найкращий варіант — зберігати гроші у трьох валютах: гривні, доларах та євро.

Також Новини.LIVE розповідали, долари якого року випуску недійсні в Україні. Використовувати можна валюту, випущену Федеральною резервною системою США з 1914 року. Інші купюри втратили статус платіжного засобу у всьому світі.