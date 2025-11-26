Відео
Українці по-новому проходитимуть прикордонний контроль — деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 13:05
Оновлено: 13:05
Подорож потягом до Польщі — як зміниться прикордонний контроль з 1 січня
Дитина в поїзді. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Українці зможуть проходити митний і прикордонний контроль набагато швидше під час виїзду в Польщу. Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо проведення перевірок безпосередньо у вагонах потяга — без тривалих зупинок.

Про це розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у власному Telegram-каналі.

Читайте також:

Що зміниться для пасажирів потягів

Наразі мандрівникам, які подорожують за кордон, доводиться довго чекати, поки завершиться митна перевірка. Потяги зупиняються з огляду на потребу здійснити прикордонний контроль пасажирів, що особливо незручно для нічних рейсів.

Однак із 1 січня 2026 року запрацює прискорена процедура перевірки безпосередньо під час руху залізничного транспорту. Як уточнила Юлія Свириденко, такий формат уже реалізується в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку.

"Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону. Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів", — констатувала прем'єр-міністерка.

Спершу нововведення запровадять для двох рейсів:

  • Київ — Перемишль;
  • Київ — Хелм.

Цими потягами щомісяця подорожують більше 130 000 осіб. Згодом прискорений контроль планують масштабувати і поширити на інші ажіотажні рейси.

Скільки грошей треба мати на кордоні

Нерідко іноземців розвертають на кордоні з Польщею в разі відсутності в них мінімально допустимої суми готівки. Українцям потрібно довести свою платоспроможність, підтвердивши наявність коштів на весь період запланованого перебування в іншій державі.

Щоб безперешкодно заїхати в Польщу, слід мати принаймні 72 злотих на один день. Важливо накопичити саме готівку або заздалегідь отримати банківську виписку про баланс на рахунку. Прикордонники не приймуть від іноземця звичайний скриншот із мобільного застосунку, де вказана сума на карті.

Нагадаємо, перевезення подарунків з ЄС може обернутися додатковими витратами, якщо їх вартість перевищує ліміт у 500 євро. Особисті речі не оподатковують, але нові покупки доведеться декларувати.

Також ми писали, що українці можуть перетинати державний кордон із валютними цінностями, однак вони повинні письмово декларувати готівку, якщо сума перевищує встановлений ліміт — 10 000 євро в еквіваленті.

Польща кордон поїзди перевірки пасажири
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
