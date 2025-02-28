Tax Free у Європі — як повернути гроші за покупки та які ставки за кордоном

Купівля товару. Фото: Pexels

Подорожуючи Європою, українці можуть економити на покупках завдяки системі Tax Free. Вона дозволяє повертати частину податку на додану вартість, сплаченого на території ЄС. Сума компенсації відрізняється у різних країнах і залежить від придбаного товару. Максимальний відсоток повернення — 20%.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як користуватися системою Tax Free в Європі.

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Як працює система Tax Free

Податкове законодавство ЄС передбачає, що ПДВ сплачується тільки всередині країни, яка входить у союз. Але не застосовується при експорті товарів. Коли іноземець купує виріб і вивозить за межі держави, він має право на компенсацію частини податку на додану вартість (VAT).

Відшкодуванню підлягають не всі групи товарів, а лише речі особистого користування, які дозволяють вивозити за кордон у багажі (одяг, косметика, техніка, прикраси тощо). Водночас зловживання цією послугою може призвести до відмови у поверненні коштів.

Хто може скористатися Tax Free

Система передбачена для мандрівників, які постійно проживають за межами Європейського Союзу. Компенсація ПДВ не поширюється на:

осіб зі статусом тимчасового захисту;

працевлаштованих за кордоном іноземців;

людей, які мають посвідку на проживання.

Іншими словами, лише туристи можуть економити на покупках у Європі. Бо правила вимагають вивезення товару за кордон протягом визначеного часового періоду.

Які ставки Tax Free в Європі

Кожна країна має власні ставки VAT, але максимально можлива економія — 20%. На офіційному сайті компанії з відшкодування податку на туристичні покупки Global Blue опублікували інформацію про актуальні найвищі ставки в різних державах:

Австрія — до 20% на суму від 75,01 євро;

Бельгія — до 20% на суму від 125,01 євро;

Хорватія — до 20% на суму від 98,21 євро;

Франція — до 20% на суму від 100,01 євро;

Литва — до 20% на суму від 40,00 євро;

Німеччина — до 19% на суму від 50,01 євро;

Польща — до 19% на суму від 200 злотих;

Чехія — до 17% на суму від 2,001 чеських крон;

Іспанія — до 17% на будь-яку суму;

Естонія — до 15% на суму від 38,01 євро;

Італія — від 12% на суму 70,01 євро і вище.

Наприклад, якщо купити смартфон у Німеччині за 1 000 євро, то вдасться повернути до 190 євро. Для цього треба виконати обов’язкові умови. По-перше, заповнити спеціальну форму Tax Free в магазині, вказавши адресу і паспортні дані. По-друге, зберегти чек до перетину кордону і не користуватися товаром, поки митна служба не перевірить його стан.

По-третє, під час виїзду необхідно показати працівникам митниці паспорт і форму Tax Free, на якій вони поставлять печатку (підтвердження експорту). Нарешті, залишиться звернутися в банк для отримання компенсації. Зауважимо, не всі українські фінансові установи надають таку послугу.

Як альтернатива — можна знайти спеціальний пункт обслуговування на кордоні від глобальних операторів, зокрема Global Blue, Global Refund, Premier Tax Free тощо. Або повернутися в магазин, де купили товар, і надати чек із формою Tax Free.

Нагадаємо, українці повинні сплачувати податки регулярно, якщо займаються підприємницькою діяльністю. В березні ФОПи мають вчасно заплатити єдиний податок, військовий збір і єдиний соціальний внесок.

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