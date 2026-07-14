Ціни на яйця в АТБ досягли неочікуваного рівня: що відбувається в супермаркетах

Яйця в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Протягом липня 2026 року в Україні продовжується падіння цін на курячі яйця. Супермаркети регулярно переписують вартість затребуваного продукту, здебільшого знижуючи її. За останні кілька днів поштучний товар в АТБ подешевшав майже на гривню.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в АТБ та інших супермаркетах України.

Ціни на поштучні яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 доходить до 59,50 грн станом на вівторок, 14 липня. Індекс споживчих цін склав 92,54% порівняно з червнем, тобто продукт подешевшав на 7,46%.

В АТБ можна прослідкувати чітку низхідну динаміку: ще в п'ятницю, 10 липня, вартість перебувала на рівні 2,91 грн/шт., а вже через кілька днів, 14 липня, опустилася до 2,28 грн/шт. Виходить, за десяток яєць споживачам необхідно віддати 22,80 грн.

Мінімальна вартість упаковки складає 43,90 грн зі знижкою, тобто заощадити вдасться 21,10 грн. За такі гроші вийде купити дев'ять яєць додатково. В інших супермаркетах ситуація схожа: у Варусі встановили ціну 1,99 грн/шт., в Ашані — 2,30 грн/шт., у Форі — 2,26 грн/шт., у МегаМаркеті — 5 грн/шт.

Скільки коштує упаковка яєць

Ми промоніторили онлайн-магазини популярних в Україні продуктових мереж і дізналися, скільки мінімально необхідно заплатити за десяток. Результат виявився таким:

Сільпо — 41,99 грн;

Варус — 45,90 грн (зі знижкою 34,90 грн);

Новус — 47,87 грн;

АТБ — 47,90 грн (зі знижкою 43,90 грн);

Метро — 55 грн;

Фора — 55,90 грн (за знижкою 43,90 грн);

Ашан — 59,60 грн;

МегаМаркет — 60,50 грн.

Протягом літа ціни перебуватимуть на стабільному рівні та не зростатимуть. Однак вже восени очікується висхідний тренд: із настанням холодної пори року вартість курячих яєць традиційно піднімається, оскільки зменшується пропозиція на споживчому ринку.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи впливає колір яєць на харчову цінність або вартість. Українці можуть купити в супермаркеті яйця білого та коричневого кольору. Мало хто замислюється, який вплив відтінку шкаралупи на якість і поживність продукту.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштують українські кавуни в супермаркетах. На ринку з'явилися перші баштанні культури вітчизняного вирощування. Продавці віддають кавуни в середньому по 40 грн за кілограм у липні 2026 року.