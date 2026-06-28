Торкнеться багатьох українців: яке нововведення приготували з 1 липня

Нововведення на ринку пального. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українців чекають кілька головних нововведень у липні 2026 року. Серед них — посилення вимог на ринку пального. Виробників, імпортерів та операторів зобов'яжуть використовувати нові позначення бензину/дизелю зі вмістом біокомпонентів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для автомобілістів з 1 липня 2026 року.

Нові позначення бензину та дизелю

В Україні почнуть продавати пальне з біоетанолом, вміст якого не може бути меншим 7%. Це передбачено законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту".

Водночас нові вимоги не стосуються пального для потреб Міністерства оборони, Державного агентства резерву і для створення мінімальних запасів нафтопродуктів. З 1 липня на українських АЗС будуть нові позначення, характерні для Європейського Союзу.

Замість звичних марок А-95 та А-92 з'являться Е5, Е10, В7 — цифри біля літер вказують на максимальну частку біокомпонентів у складі пального. Нововведення є черговим кроком до імплементації стандартів ЄС, де давно використовують бензин зі спеціальним спиртом.

Водночас українців запевнили, що ресурс не подорожчає після запровадження нових правил. На ціни можуть впливати інші фактори, однак не зобов'язання додавати біоетанол до пального.

"Бензин не подорожчає після запровадження з 1 липня обов’язкового додавання біоетанолу. Уже сьогодні частина мереж реалізує пальне з біоетанолом без зростання ціни, а в окремих випадках воно навіть дешевше", — розповіли в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Вплив домішки на двигун автомобіля

Експерт Сергій Куюн в ефірі Новини.LIVE розповів, що водіям не варто хвилюватися через негативний вплив біоетанолу на двигун транспортного засобу. Жодних технічних проблем нововведення не викличе, бо вміст спирту в бензині для негативного ефекту надто малий.

"Коли ми говоримо про біоетанол до 10% в бензині, то він не здатен призвести до якихось збоїв в роботі автомобіля, будь-якого. Це дуже незначна частка з точки зору експлуатаційного використання", — констатував фахівець.

Водночас суб'єктам господарювання необхідно слідкувати за поданням інформації про фактичний вміст рідкого біопалива. Несвоєчасне звітування загрожує суворою фінансовою відповідальністю.

Якщо строк не перевищить 7 днів, санкція буде становить 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (249 600 грн). В інших випадках штраф сягатиме 110 ПМ, що еквівалентно 336 080 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 липня 2026 року зміняться умови користування громадським транспортом для деяких українців. Оскільки розпочалися літні канікули, школярі в Києві повинні платити 25% вартості місячного проїзного. Для студентів частка становитиме 50% до 1 вересня.

Також Новини.LIVE розповідали, що українському бізнесу дозволили фіксувати ціну на електроенергію на три місяці, пів року або рік. В цьому допоможуть відкриті аукціони, які планують провести найближчим часом. Підприємства зможуть оптимізувати витрати на ресурс.