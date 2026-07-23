Пенсія у 60-річному віці: кому потрібно докупити стаж та скільки це коштує у 2026 році

Скільки коштує докупити стаж для пенсії у 2026 році. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні щороку підвищуються вимоги щодо кількості страхового стажу, необхідного для призначення пенсії у 60 років. Якщо людині не вистачає кількох років до встановленого показника, вона має можливість придбати потрібний стаж.

Про те, як придбати стаж та яку суму потрібно сплатити за відсутні місяці, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Скільки стажу потрібно мати для виходу на пенсію в Україні

Саме страховий стаж є одним із ключових факторів, що визначають право людини на вихід на пенсію. Для оформлення виплат у 60 років необхідно офіційно відпрацювати встановлену законом кількість років. Якщо цю умову не виконано, пенсію за віком можна буде отримати пізніше — у 63 або 65 років.

Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у 2026 році для призначення пенсії за віком встановлені такі вимоги:

у 60 років — необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 63 роки — потрібно не менше 23 років стажу;

у 65 років — достатньо 15 років страхового стажу.

Необхідний стаж для призначення пенсії у 2026 році. Фото: Скриншот/ПФУ

Якщо особа до 65 років не накопичила навіть 15 років страхового стажу, вона не матиме права на пенсію за віком, але зможе претендувати на державну соціальну допомогу.

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Мало того, вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 років поступово збільшуються. Така тенденція триватиме до 2028 року. Тоді для оформлення пенсії у 60 років потрібно буде мати вже щонайменше 35 років страхового стажу.

Якщо ж необхідної кількості років не вистачає, закон передбачає можливість докупити потрібний стаж.

Як докупити стаж для пенсії

Долучитися до системи добровільного пенсійного страхування можуть як офіційно застраховані, так і люди, які наразі не мають такого статусу. Скористатися цією можливістю можуть громадяни віком від 16 років. Крім того, внески дозволено сплачувати за іншу особу.

Оформлення здійснюється через Портал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом приєднання до типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Три цьому людина самостійно визначає:

суму внесків;

частоту платежів;

строк дії договору.

Страховий стаж зараховується за той місяць, коли кошти фактично надійшли на рахунок Пенсійного фонду.

Громадяни, які не мають офіційного працевлаштування та не отримують пенсію, можуть укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Скільки коштує купити рік стажу у 2026 році

Суму платежу людина визначає самостійно, однак вона не може бути меншою за 22% від мінімальної заробітної плати. За нинішнього розміру мінімальної зарплати 8 647 грн мінімальний щомісячний внесок становить 1 902,34 грн.

Якщо до пенсії залишилося небагато часу, а після 2004 року є періоди, коли людина не працювала і за неї не сплачувалися внески, можна придбати відсутній стаж за минулі роки.

Головна умова: на момент укладення договору особа не повинна бути офіційно працевлаштованою та не мати статусу застрахованої.

Оплата за кожен місяць минулого періоду визначається як мінімальний страховий внесок, збільшений у два рази. Наразі така сума становить 3 804,68 грн за один місяць.

Наприклад, якщо потрібно придбати 12 місяців стажу, скажімо за період 2005 року, коли людина не працювала, загальна сума платежу становитиме 45 656,16 грн.

При цьому всю суму за минулий період необхідно внести одним платежем протягом 10 днів після підписання договору. Для цього потрібно звернутися до податкового органу за місцем проживання.

Як доплатити за неповні місяці роботи

У деяких випадках після 2004 року люди працювали неповний робочий час, починали або завершували роботу не з першого числа місяця, або виконували роботу за цивільноправовими договорами. Через це стаж може зараховуватися не повністю, а лише за кількістю фактично сплачених внесків.

Наприклад, замість повного місяця до страхового стажу може потрапити лише кілька днів. Тобто, якщо щомісяця було враховано по 3 дні протягом року, загалом людина матиме 36 днів стажу, а це лише 1 місяць і 6 днів.

В такому випадку, щоб неповний місяць роботи був зарахований як повний, можна звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України та оформити необхідну доплату.

Раніше Новини.LIVE писали, що розмір пенсії в Україні залежить не тільки від стажу та офіційної зарплати. Багато людей можуть отримувати додаткові виплати від держави — від невеликих доплат до кількох тисяч гривень на місяць.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсії для військових рахують за іншими правилами, ніж для звичайних громадян. Враховують не лише роки служби, а й пільгову вислугу, яка може допомогти раніше вийти на пенсію та збільшити суму виплат.