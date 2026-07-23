Пенсия в 60 лет: кому нужно докупить стаж и сколько это стоит в 2026 году

Сколько стоит докупить стаж для пенсии в 2026 году. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине ежегодно повышаются требования к количеству страхового стажа, необходимого для назначения пенсии в 60 лет. Если человеку не хватает нескольких лет до установленного показателя, у него есть возможность приобрести необходимый стаж.

О том, как приобрести стаж и какую сумму нужно уплатить за недостающие месяцы, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Сколько стажа нужно иметь для выхода на пенсию в Украине

Именно страховой стаж является одним из ключевых факторов, определяющих право человека на выход на пенсию. Для оформления выплат в 60 лет необходимо официально отработать установленное законом количество лет. Если это условие не выполнено, пенсию по возрасту можно будет получить позже — в 63 или 65 лет.

Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2026 году для назначения пенсии по возрасту установлены следующие требования:

в 60 лет — необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — требуется не менее 23 лет стажа;

в 65 лет — достаточно 15 лет страхового стажа.

Необходимый стаж для назначения пенсии в 2026 году. Фото: Скриншот/ПФУ

Если человек до 65 лет не накопил даже 15 лет страхового стажа, он не будет иметь права на пенсию по возрасту, но сможет претендовать на государственную социальную помощь.

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Более того, требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет постепенно повышаются. Такая тенденция продлится до 2028 года. Тогда для оформления пенсии в 60 лет потребуется уже не менее 35 лет страхового стажа.

Если же необходимого количества лет не хватает, закон предусматривает возможность докупить нужный стаж.

Как докупить стаж для пенсии

Присоединиться к системе добровольного пенсионного страхования могут как официально застрахованные лица, так и люди, которые в настоящее время не имеют такого статуса. Воспользоваться этой возможностью могут граждане в возрасте от 16 лет. Кроме того, взносы разрешено уплачивать за другое лицо.

Оформление осуществляется через Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины путем присоединения к типовому договору о добровольной уплате страховых взносов. При этом человек самостоятельно определяет:

сумму взносов;

частоту платежей;

срок действия договора.

Страховой стаж засчитывается за тот месяц, когда средства фактически поступили на счет Пенсионного фонда.

Граждане, не имеющие официального трудоустройства и не получающие пенсию, могут заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Сколько стоит купить год стажа в 2026 году

Сумму взноса человек определяет самостоятельно, однако она не может быть меньше 22% от минимальной заработной платы. При нынешнем размере минимальной зарплаты в 8 647 грн минимальный ежемесячный взнос составляет 1 902,34 грн.

Если до пенсии осталось немного времени, а после 2004 года есть периоды, когда человек не работал и за него не уплачивались взносы, можно приобрести недостающий стаж за прошлые годы.

Главное условие: на момент заключения договора человек не должен быть официально трудоустроен и не должен иметь статуса застрахованного.

Оплата за каждый месяц прошлого периода определяется как минимальный страховой взнос, увеличенный в два раза. В настоящее время такая сумма составляет 3 804,68 грн за один месяц.

Например, если необходимо приобрести 12 месяцев стажа, скажем за период 2005 года, когда человек не работал, общая сумма платежа составит 45 656,16 грн.

При этом всю сумму за прошлый период необходимо внести одним платежом в течение 10 дней после подписания договора. Для этого нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства.

Как доплатить за неполные месяцы работы

В некоторых случаях после 2004 года люди работали неполный рабочий день, начинали или заканчивали работу не с первого числа месяца, либо выполняли работу по гражданско-правовым договорам. Из-за этого стаж может засчитываться не полностью, а только по количеству фактически уплаченных взносов.

Например, вместо полного месяца в страховой стаж может быть зачтено лишь несколько дней. То есть, если ежемесячно учитывалось по 3 дня в течение года, в общей сложности у человека будет 36 дней стажа, а это всего лишь 1 месяц и 6 дней.

В таком случае, чтобы неполный месяц работы был зачтен как полный, можно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и оформить необходимую доплату.

Ранее Новини.LIVE писали, что размер пенсии в Украине зависит не только от стажа и официальной зарплаты. Многие люди могут получать дополнительные выплаты от государства — от небольших доплат до нескольких тысяч гривен в месяц.

Также Новини.LIVE рассказывали, что пенсии для военных рассчитываются по другим правилам, чем для обычных граждан. Учитываются не только годы службы, но и льготный стаж, который может помочь раньше выйти на пенсию и увеличить сумму выплат.