Тільки для новоприбулих: як нові обмеження ЄС вплинуть на українських чоловіків за кордоном

Чоловік і жінка за стійкою реєстрації, закордонний паспорт України. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Від 5 серпня, в Чехії набули чинності нові жорсткі правила надання тимчасового захисту переміщеним особам з України. Відтепер чоловіки призовного віку, які не можуть офіційно підтвердити виконання свого військового обов’язку на батьківщині, більше не зможуть отримати статус біженця. Відповідне рішення Ради ЄС було офіційно оприлюднене 4 серпня в Офіційному журналі Євросоюзу.

Про це заявив очільник МВС Чехії Любомір Метнар, передають Новини.LIVE.

Чехія домоглася обмежень на рівні ЄС

Уряд Чеської Республіки був одним із головних ініціаторів ухвалення цих нормативних змін. У чеському Міністерстві внутрішніх справ розраховують, що нова новація дозволить зменшити потік новоприбулих чоловіків на десятки відсотків, а також суттєво зменшить навантаження на місцеву медичну й соціальну інфраструктуру.

Причиною для такого кроку стала зміна демографії. У 2025 році вперше від початку повномасштабної війни кількість чоловіків, які прибували до Чехії з України, перевищила кількість жінок. За останній рік кількість українців працездатного віку в цій країні зросла на понад 20 тисяч осіб, досягнувши позначки у 132 тисячі.

Кого саме торкнуться зміни

Обмеження стосуються виключно тих осіб, які звертаються по оформлення статусу тимчасового захисту починаючи з 5 серпня. Загальний режим тимчасового захисту для понад 4 мільйонів українських громадян офіційно продовжено до 4 березня 2028 року. На українців, які вже отримали статус раніше та перебувають у країнах ЄС, нова вимога не поширюватиметься.

Як отримати тимчасовий захист

Жінки і неповнолітні й надалі зможуть безпепершкодно отримувати тимчасовий захист. Чоловіки призовного віку мають підтвердити виконання військового обов'язку, пред'явивши інформацію в додатку "Резерв+" або ж показати інформацію про зняття з обліку.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що в більшості країнах ЄС підвищиться пенсійний вік. Для кінця 2060 року чоловікам можна буде вийти на пенсію в 66,7 років, а жінкам — в 66,6 років. Експерти зазначають, що таке підвищення дозволить утримати фінансову складову пенсійних виплат.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки необхідно мати готівки при перетині кордону ЄС. Якщо їдете в сусідню Польщу, то на прикордонному пункті ви маєте пред'явити суму, де кількість днів вашого перебування помножена на 75 польських злотих (910 гривень орієнтовно). Готівка також може бути в євро.