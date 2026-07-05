"Тихе розлучення" в Україні: що буде з майном, якщо суд розірвав шлюб без вашого відома

Розлучення в Україні без відома одного з подружжя. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Іноді стосунки між людьми завершуються розлученням. Зазвичай обидва партнери залучені у цей процес, але бувають і винятки. Наприклад під час підготовки документів може з’ясуватися несподіваний факт — суд розірвав шлюб ще кілька років тому, а один з подружжя про це навіть не знав.

Про те, чи можна розлучитись без відома партнера та які наслідки матимуть такі дії, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення юристів YouTube-каналу "Наказ — спадкове, сімейне, військове право".

Чи можуть розлучити українців без відома одного з подружжя

Юристи навели конкретний приклад зі своєї практики. Після початку повномасштабної війни жінка разом із дітьми виїхала до Німеччини, а чоловік залишився в Україні. Згодом вони вирішили остаточно припинити стосунки, однак виявилося, що юридично це вже давно сталося.

Найнеприємнішим наслідком стала квартира, на яку подружжя разом відкладало гроші, але чоловік купив її після офіційного розлучення. Через те, що шлюб уже був припинений, це житло не вважається спільним майном подружжя.

За законом один із подружжя може самостійно звернутися до суду із заявою про розірвання шлюбу. Суд надсилає всі документи на адресу офіційної реєстрації другого з подружжя.

Але багато українців через війну переїхали в інші міста або за кордон і більше не живуть за місцем прописки. Саме так сталося і в цій історії.

Жінка перебувала за кордоном, тому не отримувала листів із суду. Кореспонденція поверталася назад, після чого суд опублікував повідомлення про виклик на своєму сайті та продовжив розгляд справи без її участі. Закон дозволяє такий порядок повідомлення.

Як суд може повідомити про справу

Окрім паперових листів, інформація може надходити:

через особистий кабінет у системі "Електронний суд";

через застосунок "Дія", якщо ввімкнені push-повідомлення.

Втім, багато людей не користуються цими сервісами або просто не звертають уваги на такі повідомлення. Через це можна навіть не знати, що суд уже виніс рішення.

Чому це важливо вчасно дізнатись про розлучення

Після офіційного розірвання шлюбу майно, яке купує кожен із колишнього подружжя, зазвичай уже не є спільною власністю. Крім того, навіть якщо розлучення ще не оформлене, суд може визнати майно особистою власністю одного з подружжя, якщо буде доведено, що вони давно жили окремо та фактично припинили сімейні стосунки.

Як перевірити, чи немає щодо вас судової справи

Юристи радять час від часу перевіряти інформацію про себе на порталі Судової влади України. Там можна побачити всі судові справи, у яких людина є учасником, зокрема й справи про розірвання шлюбу.

Також варто переглянути повідомлення в застосунку "Дія". Якщо електронні сервіси не працюють або є сумніви, можна звернутися до районного суду за місцем реєстрації або проконсультуватися з адвокатом.

Що робити, якщо суд уже ухвалив рішення

Якщо ви дізналися, що суд розглянув справу без вашої участі, не варто зволікати. Закон дозволяє оскаржити рішення або вимагати його перегляду, якщо ви дійсно не були повідомлені про судовий процес.

У більшості випадків зробити це можна протягом 30 днів із моменту, коли людина фактично дізналася про рішення. Юристи наголошують, що після цього важливо перевірити, яке майно було придбане після розлучення, зібрати всі документи та за потреби звернутися за правовою допомогою.

Подібні історії сьогодні трапляються дедалі частіше через те, що багато українців після початку повномасштабної війни виїхали за кордон або змінили місце проживання. Саме тому фахівці радять періодично перевіряти, чи немає щодо вас відкритих судових справ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що автомобіль, який купили під час шлюбу, не можна просто взяти й продати без згоди другого з подружжя. Навіть якщо машина офіційно оформлена лише на чоловіка або дружину, за законом вона належить обом як спільне майно.

Також Новини.LIVE розповідали, що під час розлучення нерідко виникають суперечки і через домашніх улюбленців. Якщо тварину придбали або взяли в сім’ю, коли подружжя вже було в шлюбі, її також можуть визнати спільною власністю. Вирішуючи, з ким залишиться чотирилапий улюбленець, суд враховує різні обставини та інтереси сторін.