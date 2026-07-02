Техніка Apple подорожчала: як змінилися ціни і до чого готуватися українцям

Ціни на техніку Apple. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Потенційне зростання вартості техніки Apple може негативно вплинути на фінанси українців. Компанія готується до перегляду цін на комп'ютери Mac, планшети iPad та деякі інші флагманські гаджети. Однак зміни не зачеплять смартфони, принаймні найближчим часом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "РБК-Україна".

Яка техніка Apple подорожчала

Через кризу чипів пам’яті, необхідних для виробництва будь-якого смарт-пристрою, компанія більше не здатна втримувати цінову політику на сталому рівні. Згідно з новою сіткою вартості, флагманські гаджети Apple подорожчали на 50-300 доларів, а саме:

MacBook Neo — 699 доларів замість 599 доларів;

MacBook Air — 1 299 доларів замість 1099 доларів;

MacBook Pro — 1 999 доларів замість 1 699 доларів;

iPad Pro — 1 199 доларів замість 999 доларів;

iPad Air — 749 доларів замість 599 доларів;

Vision Pro — 3 699 доларів замість 3 499 доларів;

HomePod — 349 доларів замість 299 доларів.

На моделі iPhone ціни поки не піднялися, однак якщо ситуація не стабілізується, смартфони також чекає дорожчання. Виробник попередив партнерів, що для нової лінійки гаджетів, яку традиційно презентують восени 2026 року, готують перегляд вартості.

Коли виростуть ціни в Україні

До українського ринку оновлені прайси не дійшли, проте це лише питання часу. За словами генерального директора компанії "АСБІС-Україна" (авторизований дистриб'ютор Apple) Івана Павліка, миттєвих цінових змін у магазинах чекати не варто, але й відтягувати невідворотнє ніхто не буде.

"Перегляд цін має глобальний характер, тому він поступово відобразиться на українському ринку. Між анонсованим компанією Apple переглядом цін та оновленням прайсів в Україні пройде певний, не дуже довгий час", — зазначив фахівець.

Він додав, що точний відсоток дорожчання конкретних моделей складно визначити, оскільки дистриб’юторам потрібен час для оцінки вартості техніки з урахуванням факторів локального ціноутворення. Водночас користувачі можуть орієнтуватися на сітку цін у США для розуміння масштабу.

В "АСБІС-Україна" додали, що після дорожчання пристроїв важливим завданням буде зберегти доступність товарів для українців. Аби зменшити фінансовий тиск на покупців, компанія розглядає можливість збільшення максимального терміну розстрочки чи оплати частинами.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що світовий ринок морепродуктів готується до потенційного колапсу. Через дефіцит анчоусів і зростання вартості кормів вирощувати рибу стане дорого. Як результат, можуть змінитися цінники в супермаркетах на улюблений продукт.

Також Новини.LIVE розповідали, що абонентів Vodafone попередили про перебої з наданням послуг. У четвер, 2 липня, можливі проблеми з доступом до деяких сервісів мобільного оператора. Однак інженери продовжують працювати над відновленням функціоналу.