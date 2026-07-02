Послуги Vodafone можуть не працювати: які проблеми виникли в мобільного оператора

Магазин Vodafone у Чернівцях. Фото: Google Maps, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Українців попередили про потенційні проблеми з доступом до мобільного зв’язку 2 липня. Абоненти Vodafone можуть стикнутися з перебоями в наданні окремих послуг. Однак оператор обіцяє якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Vodafone.

Проблеми з мобільним зв’язком

В ніч на 2 липня росіяни нанесли масований комбінований удар по Україні, випустивши понад п’ять сотень ворожих цілей (балістичні, крилаті та керовані авіаційні ракети, БпЛА). Влучання та падіння уламків спричинили руйнування цивільної/критичної інфраструктури.

"Внаслідок нічного обстрілу можливі тимчасові труднощі з доступом до деяких сервісів домашнього інтернету, поповненням рахунку та роботою контакт-центру", — зауважили в Vodafone.

Однак інженери компанії продовжують працювати на місцях і відновлювати функціональність сервісів. Абонентам обіцяли повернути стабільний доступ до послуг зв’язку якомога швидше.

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Вигідний тарифний план від Vodafone

Раніше ми розповідали, який тарифний план від Vodafone коштує нуль гривень. Абоненти можуть підключити один із пакетів послуг у лінійці GigaCombo та заощадити два місячні платежі. Тобто стягувати кошти за обслуговування мобільний оператор не буде.

"Спеціальна пропозиція діє незалежно від дати підключення. Вона поширюється на залишок місяця підключення та наступний повний місяць", — уточнили в компанії.

Наповнення включає безлімітний трафік, 11 ГБ у роумінгу, безлімітний домашній інтернет, необмежені дзвінки в мережі Vodafone, 500 хвилин на розмови, 50 хвилин на дзвінки з України в ЄС і перегляд понад 90 ТБ-каналів.

Якщо новий абонент мобільного оператора вперше підключає тарифний план, застосовується знижка в розмірі 100 грн на три місяці користування. Для клієнтів, які змінили пакет послуг або перенесли номер у мережу Vodafone, ціна тимчасово знижується до нуля.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар запустив акцію "Вдвічі більше". Абоненти тарифних планів передоплати можуть отримати подвоєний обсяг гігабайтів і 200 хвилин на розмови. Доплачувати за послуги не потрібно, пропозиція буде доступна до 31 серпня 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, які тарифні плани вигідно підключити пенсіонерам у липні 2026 року. Мобільні оператори України пропонують абонентам пакети послуг на різний гаманець. Ми дізналися, яке наповнення передбачили для людей похилого віку.