Тарифи Укренерго можуть підвищити на 30%: як це вплине на українців

Тарифи Укренерго можуть підвищити. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

НКРЕКП найближчим часом може розглянути пропозицію Укренерго підвищити тариф на передачу електроенергії. Вартість може зрости одразу на 30%. Хоча зміни стосуються в першу чергу бізнесу, звичайні громадяни теж згодом відчують це підвищення через подорожчання товарів.

Про те, на скільки можуть підвищити тарифи Укренерго та які наслідки це матиме для українців, в ефірі Вечір.LIVE розповів народний депутат Олексій Кучеренко.

Чому знову заговорили про підвищення тарифів Укренерго

За його словами, причина — витрати на підтримку сонячної генерації. Укренерго щороку виплачує близько 5 млрд грн за надлишкові потужності сонячних електростанцій, навіть якщо вироблена ними електроенергія не використовується. Саме ці витрати покриваються через тариф на передачу.

Насамперед зміни стосуватимуться бізнесу — для населення тариф на електроенергію поки що залишиться без змін. Однак є ще одна важлива деталь, якщо бізнесу доведеться платити більше, то це може призвести до подорожчання товарів і послуг.

На скільки можуть підвищити тарифи Укренерго

За попередніми оцінками, тариф на передачу електроенергії може зрости приблизно на 30% — із 70 до 90 копійок за кіловат-годину. Для побутових споживачів тариф у 4,32 грн за кВт-год залишається чинним.

"Тариф Укренерго має зрости на 30%. Він з 70 копійок за кіловат-годину має зрости до 90, тобто на 20 копійок. Ще раз, зрозумійте, будь ласка, ми цього не помітимо, у нас 4,32, як було і буде", — наголосив Кучеренко.

Натомість додаткові витрати для інших споживачів можуть сягнути близько 30 млрд грн на рік. Депутат також повідомив, що НКРЕКП планує переглянути тарифи на розподіл електроенергії для обленерго. Очікується, що підвищення буде незначним, однак у підсумку це також збільшить витрати бізнесу.

Які наслідки для населення матиме підвищення тарифів Укренерго

За словами Кучеренка, за останні п'ять років тарифи на розподіл електроенергії суттєво зросли. Якщо раніше для споживачів другого класу напруги вони становили близько 30 копійок за кіловат-годину, то зараз у багатьох регіонах уже сягають приблизно 3 грн.

До другого класу напруги належать малі та середні підприємства, сфера послуг і бюджетні установи. Вони оплачують і розподіл, і саму електроенергію за ринковими цінами, тому всі додаткові витрати зрештою закладаються у вартість товарів і послуг.

Раніше Новини.LIVE писали, що бізнес в Україні зможе наперед розраховувати витрати на електроенергію — на 3, 6 або навіть 12 місяців. Для цього держава запустила систему довгострокових контрактів на ринку електроенергії.

Також Новини.LIVE розповідали, що влітку українці продовжать отримуватимуть дві квитанції за газ: окремо за саме паливо і за його доставку. Сума в рахунках здебільшого залежатиме від того, скільки газу використали, бо підвищення тарифів поки не планують. Це стосується майже всіх побутових споживачів.