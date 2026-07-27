Суворіші вимоги: як за новими правилами мають працювати дитячі заклади відпочинку

Діти запускають повітряні кульки, хлопчик з панамою. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Безпека, якісне харчування та доступ до укриттів — Держпродспоживслужба разом із МОЗ України затвердила новий санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Нові правила встановлюють чіткі стандарти для таборів у період воєнного стану, чітко описуючи нововведення.

Які ключові зміни чекають на дитячі табори повідомляє Держпродспоживслужба, передає Новини.LIVE.

Укриття, медогляд та розселення

Головною вимогою під час воєнного стану залишається наявність укриттів. Крім того, табори не мають права перевищувати свою проєктну потужність.

Зміни торкнулися й інших організаційних моментів:

прийом дітей здійснюється виключно за наявності довідки форми №079/о, а весь персонал повинен обов’язково пройти медогляд;

у кімнатах молодшого віку дозволено розміщувати не більше 5 дітей, для середнього та старшого віку — до 4 дітей. Кожне спальне місце має бути окремим, із щотижневою зміною білизни;

площа озеленення має становити не менше 60%, а майданчики для сміття та вбиральні відсунуті на безпечну відстань від корпусів.

Чим годуватимуть та що під забороною

Новий регламент передбачає збалансоване 4–5 разове харчування. Їжа має бути багатою на свіжі овочі, фрукти, білкові продукти та цільнозернові крупи. Водночас під суворою забороною опинилися будь-які продукти, принесені батьками або придбані за межами закладу.

Питному режиму приділено окрему увагу. На кожні 100 дітей має припадати один питний фонтанчик. За їх відсутності табір зобов'язаний забезпечити дітей фасованою бутильованою водою. Контроль якості води проводитиметься перед кожним сезоном, а для цілорічних закладів — двічі на рік.

Пляжі, спорт та медичний нагляд

Для закладів, що мають власні пляжі мають дотримуватись часових і температурних обмежень. Купання дозволене за температури води від 20°C та повітря від 23°C. На пляжі має бути щонайменше одна кабіна для переодягання та один туалет на 75 дітей. Для тих, хто не вміє плавати, групи обмежують до 10 осіб. Якість пляжної води під час сезону перевірятимуть кожні два тижні.

Крім того, за нововведеннями табори мати цілодобовий медичний супровід та ізолятор. Також облаштовану спортивну інфраструктуру — від бігових доріжок до баскетбольних і волейбольних майданчиків. Також уперше чітко прописали норми штучного освітлення: від релаксуючих 100 люкс у спальнях до 500 люкс у медкабінетах.

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