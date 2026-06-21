Субсидії в Україні: кого можуть позбавити виплат через прописку родичів

Як прописка родичів впливає на субсидії українців. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Українці, які розраховують на житлову субсидію, часто хвилюються, чи не втратять вони виплати через родичів, зареєстрованих у квартирі. Досить часто це стосується пенсіонерів, чиї діти або онуки давно живуть окремо, але залишаються прописаними за старою адресою.

Про те, хто може втратити субсидію через прописаних у помешканні родичів, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення юриста пенсіонерів Михайла Вулаха.

Чому можна втратити субсидію через родичів

Під час оформлення житлової субсидії держава враховує матеріальний стан усіх людей, які зареєстровані за адресою проживання заявника. Наприклад, пенсіонер може жити сам і отримувати лише мінімальну пенсію, але разом із його доходом система врахує також зарплату сина чи доньки, які давно переїхали та проживають окремо.

У результаті загальний дохід домогосподарства штучно збільшується, хоча фактично ці кошти не використовуються для оплати комунальних послуг. Через це людина може втратити право на державну підтримку або отримати менший розмір субсидії.

Як не втратити субсидію через прописаних в помешканні родичів

Однак у деяких випадках доходи таких осіб можуть не братися до уваги. За словами експерта, сама по собі реєстрація родичів у житлі не є підставою для відмови в призначенні допомоги.

Якщо зареєстрована особа фактично проживає в іншому місці, її доходи можуть бути виключені з розрахунку сукупного доходу домогосподарства. Однак цей факт потрібно підтвердити документально.

Щоб уникнути такої ситуації, необхідно довести, що зареєстрований член сім’ї фактично проживає за іншою адресою. Для підтвердження можуть підійти різні документи. Зокрема, це може бути:

договір оренди житла;

довідка внутрішньо переміщеної особи;

довідка з місця роботи в іншому населеному пункті;

документ із навчального закладу, якщо йдеться про студента, який проживає в гуртожитку.

Михайло Вулах також рекомендує уважно заповнювати декларацію під час подання документів на субсидію. У ній варто зазначати лише тих осіб, які фактично проживають у житлі та користуються комунальними послугами.

При цьому слід пам’ятати, що уповноважені органи мають право перевіряти достовірність поданої інформації. Для цього можуть проводитися обстеження житлових умов та встановлюватися фактичний склад домогосподарства.

Що зробити, щоб не втратити право на субсидію

Щоб підвищити шанси на отримання субсидії, юрист радить завчасно підготувати всі документи, які підтверджують проживання або роботу зареєстрованого родича в іншому місці. За потреби також можна надати додаткові пояснення щодо фактичного складу сім’ї.

Найпростішим способом уникнути труднощів з отриманням субсидії залишається офіційна зміна місця реєстрації родичів відповідно до їх фактичного місця проживання. Це дозволить уникнути непорозумінь під час розгляду документів і спростить процедуру призначення державних виплат.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні деякі пенсіонери можуть узагалі не платити за комунальні послуги завдяки державним пільгам. Проте така допомога надається не кожному. Право на неї залежить від професії, трудового стажу, місця проживання та доходів родини.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці, які мають право на житлову субсидію, можуть отримати виплати не лише з моменту подання заявки, а й за минулий період. Головне — звернутися протягом двох місяців після початку опалювального або неопалювального сезону.