Субсидія на дрова: яку суму компенсують українцям у 2026 році

Субсидія на дрова у 2026 році. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Українці вже можуть оформити житлову субсидію на купівлю дров і скрапленого газу для опалювального сезону 2026-2027 років. Але є важливий нюанс — ця допомога не продовжується автоматично, тому заяву потрібно подавати самостійно.

Про те, як отримати субсидію на дрова та який її розмір у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Коли краще подати заяву на субсидію

Отримати таку субсидію можуть українці та іноземці, які законно проживають в Україні й мають недостатній дохід для самостійної оплати опалення. Фахівці радять не чекати осені для звернення через кілька причин:

ближче до холодів дрова традиційно дорожчають приблизно на 20-40%;

восени зростає попит на заготівлю та доставку дров, тому можливі затримки;

Пенсійний фонд розглядає документи до 10 робочих днів, а ще потрібен час, щоб гроші надійшли на рахунок.

Обов'язкова умова для отримання субсидії на дрова — житло має опалюватися піччю. Якщо будинок або квартира опалюються централізовано, газом чи електроенергією, ця допомога не призначається.

Під час розгляду заяв перевагу надають внутрішньо переміщеним особам, жителям прифронтових і звільнених територій, багатодітним сім'ям, одиноким пенсіонерам та людям з інвалідністю. Для окремих категорій громадян також доступна додаткова допомога від міжнародних гуманітарних організацій.

Який розмір субсидії на тверде паливо у 2026 році

Розмір виплати визначають індивідуально — він залежить від доходів сім'ї. У 2026 році базовий норматив становить 2 тонни твердого палива на домогосподарство. Гранична вартість однієї тонни — 4 602,57 грн, тому максимальна базова сума допомоги може сягати 9 205,14 грн.

Для жителів прифронтових територій за підтримки міжнародних гуманітарних організацій передбачена збільшена одноразова виплата на придбання дров — до 19 400 грн.

Окремо компенсують і витрати на скраплений газ у балонах. Домогосподарства з однієї-двох осіб можуть отримати до 920,52 грн, сім'ї з трьох-чотирьох осіб — до 1 380,78 грн, а якщо в родині п'ять і більше людей — до 1 841,04 грн.

Як оформити субсидію на тверде паливо у 2026 році

Для оформлення субсидії потрібно подати заяву, декларацію про доходи та майновий стан, паспорт, РНОКПП, реквізити банківського рахунку у форматі IBAN, а також документ, який підтверджує, що житло має пічне опалення.

Подати документи можна онлайн через портал "Дія" або електронний кабінет Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису чи BankID. Також заяви приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПах, органах місцевого самоврядування та поштою.

Після отримання повного пакета документів Пенсійний фонд ухвалює рішення протягом 10 робочих днів. Якщо субсидію призначать, кошти одноразово перерахують на банківський рахунок заявника.

Раніше Новини.LIVE писали, що сім'ї, яким складно оплачувати комунальні послуги через невеликий дохід, можуть отримати субсидію. Але її призначають не всім, тому важливо знати, у яких випадках можуть відмовити.

Також Новини.LIVE розповідали, що під час розрахунку субсидії до уваги беруть усіх, хто офіційно зареєстрований у житлі. Якщо хтось виписався і прописався за іншою адресою, склад домогосподарства змінюється. Через це сума субсидії може зменшитись.