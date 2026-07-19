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Головна Економіка Член родини виписався з квартири: як це вплине на субсидію у 2026 році

Член родини виписався з квартири: як це вплине на субсидію у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 10:30
Субсидія у 2026 році: що буде з виплатами в разі переїзду члена родини
Що може вплинути на розмір субсидії в Україні. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Розмір субсидії визначають з урахуванням усіх людей, які офіційно зареєстровані в житлі. Тому, якщо один із членів родини виписався та зареєструвався за іншою адресою, це вважається зміною складу домогосподарства. Це може вплинути на розмір допомоги. 

Про те, у яких випадках потрібно заново подавати документи та про які зміни обов’язково повідомляти отримувачам субсидій у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як призначають субсидію на неопалювальний період

Субсидію на оплату комунальних послуг призначають із місяця подання заяви і до завершення опалювального сезону, тобто до квітня включно.

Після цього більшості одержувачів, які й надалі мають право на допомогу, субсидію на неопалювальний сезон продовжують автоматично вже з травня.

Однак якщо у складі сім’ї або серед зареєстрованих у житлі осіб відбулися зміни, власнику потрібно повторно звернутися до Пенсійного фонду та подати нову заяву разом із декларацією. Зробити це можна кількома способами: 

Читайте також:
  • надіслати документи поштою;
  • особисто у сервісному центрі;
  • скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду або мобільним застосунком "Пенсійний фонд".

Про які зміни потрібно повідомляти ПФУ

Отримувачі субсидії зобов’язані повідомити Пенсійний фонд про будь-які обставини, які можуть вплинути на право отримання допомоги. На це відводиться 30 календарних днів.

Повідомляти потрібно не лише про зміну місця реєстрації членів сім’ї. Також необхідно задекларувати великі одноразові покупки на суму понад 50 тисяч гривень, відкриття депозитних рахунків, а ще випадки, коли хтось із зареєстрованих мешканців перебував за кордоном загалом більше ніж 60 днів протягом періоду, доходи якого враховують під час призначення субсидії.

Якщо не повідомити про такі зміни або приховати їх, можна втратити право на державну допомогу. У такому разі кошти, отримані без законних підстав, доведеться повернути. За потреби держава може стягнути їх через суд.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році українці й далі можуть отримати допомогу від держави на оплату комунальних послуг. Розмір пільг залежить від категорії людини і може покривати від 25% до 100% суми в платіжках.

Також Новини.LIVE розповідали, що сім'ї з невеликими доходами мають право оформити субсидію, але її призначають не всім. Тому важливо знати, кому та з яких причин можуть відмовити у 2026 році.

комунальні послуги субсидії виплати
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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