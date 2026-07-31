Скільки платитимуть людям з інвалідністю у серпні: мінімальні пенсії для І-ІІІ груп

Виплати для людей з інвалідністю у серпні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Пенсія по інвалідності — це важливий елемент підтримки для людей, які втратили працездатність. Сума таких виплат може суттєво відрізнятись, та залежить від багатьох факторів. Однак держава гарантує мінімальний розмір пенсії для людей з інвалідністю, менше якого громадяни отримувати не можуть.

Про те, що буде з мінімальними виплатами по інвалідності для різних категорій громадян у серпні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що буде з виплатами по інвалідності звичайних громадян у серпні 2026 року

У серпні 2026 року українці з інвалідністю продовжать отримувати пенсії у тих самих розмірах, що й після березневої індексації. Тоді, згідно з рішенням Кабміну № 236, їх збільшили на 12,1%.

Розмір пенсії для людей з інвалідністю залежить від групи та розраховується як частка пенсії за віком:

100% — для людей з інвалідністю І групи

90% — для людей з інвалідністю ІІ групи;

50% — для людей з інвалідністю ІІІ групи.

Наприклад, якщо до індексації пенсія за віком становить 8 000 грн, то після неї — людина повинна отримувати:

І група — 8 968 гривень;

ІІ група — 8 071,2 гривень;

ІІІ група — 4 484 гривень.

Також є і мінімальний розмір пенсії для людей з інвалідністю. У 2026 році він дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 595 грн). Якщо розрахована пенсія менша, її підвищують до цього рівня.

Мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни

Дані Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області свідчать, що для людей з інвалідністю внаслідок війни держава гарантує значно вищі виплати. Після березневої індексації вони не можуть бути меншими за:

І група — 18 885 грн;

ІІ група — 15 494 грн;

ІІІ група — 10 625 грн.

Ці суми вже враховують усі надбавки, доплати, індексацію та інші передбачені законом виплати.

Які виплати отримують постраждалі від аварії на ЧАЕС

Для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мінімальні пенсії після індексації також залишаються без змін у серпні. Вони становлять:

І група — 11 048,25 грн;

ІІ група — 8 838,60 грн;

ІІІ група — 6 813,09 грн;

діти з інвалідністю — 6 813,09 грн.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області нагадали, що для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, інвалідність яких пов'язана з наслідками катастрофи, передбачені окремі гарантії. Для них мінімальний розмір пенсії розраховується на основі середньої зарплати за 2025 рік, а це — 20 653,55 грн.

Виходить, що у серпні 2026 року гарантовані виплати для цієї категорії становлять:

І група — 20 653,55 грн (100% від середньої зарплати);

ІІ група — 16 522,84 грн (80% від середньої зарплати);

ІІІ група — 12 392,13 грн (60% від середньої зарплати).

Отже, у серпні 2026 року розміри мінімальних пенсій для людей з інвалідністю не зміняться. Усі виплати залишаться на рівні, встановленому після березневої індексації, а їхній розмір залежатиме від групи інвалідності та статусу отримувача.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі пенсіонери можуть отримати гроші раніше за інших. Тому багатьох цікавить, кому виплатять пенсію першими та коли очікувати надходження грошей на картку у серпні.

Також Новини.LIVE розповідали, що розмір пенсії для людей з інвалідністю III групи визначається кількома факторами: сумою пенсії за віком, тривалістю страхового стажу та наявністю роботи. Тож багато хто хоче знати, чи зміняться якось виплати з 1 серпня.