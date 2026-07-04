Система ETIAS для в’їзду в ЄС: чи знадобиться дозвіл українцям із тимчасовим захистом

Пункт пропуску на кордоні України. Фото: ДПСУ/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Незабаром для успішного виїзду з України мандрівникам знадобиться спеціальний дозвіл. Європейський Союз планує запустити систему ETIAS у четвертому кварталі 2026 року. Постає питання, чи потрібен документ особам із тимчасовим захистом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний портал Євросоюзу.

ETIAS для українців

Чимало наших громадян проживають в ЄС на підставі тимчасового захисту. Необхідно розібратися, чи пошириться на них вимога оформлювати дозвіл на подорожі, коли відбудеться запуск системи. Відповідь на це питання дали в інформаційній довідці, присвяченій ETIAS:

"Особам, які користуються перевагами застосування Директиви про тимчасовий захист, не потрібно подавати заявку на отримання дозволу ETIAS, оскільки вони мають право залишатися на території держав-членів ЄС довше, ніж короткострокове перебування".

Аналогічні права та умови застосовуються до українців, які скористалися тимчасовим захистом в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії відповідно до законодавства цих країн. Наявність візи і дозволу на проживання також звільніє від необхідності оформлювати ETIAS.

Чому заявку на ETIAS можуть відхилити

Подання заявки на видачу дозволу не гарантує ухвалення позитивного рішення з боку контролюючого органу. Звернення можуть відхилити з різних причин, зокрема:

заявник використав викрадений, втрачений, незаконно привласнений або недійсний документ для реєстрації;

відомості про особу внесені в реєстр небажаних для в’їзду на територію ЄС;

людина не відповіла на запит про надання додаткової інформації у встановлений термін;

раніше заявнику вже відмовили в перетині кордону та легальному перебуванні, що супроводжувалося попередженням;

існують обґрунтовані сумніви щодо достовірності та правдивості даних/заяв/документів.

Людина отримає рішення про відхилення заявки, яке міститиме причину відмови. Тож буде можливість ознайомитися з обставинами ситуації та подумати над виправленням недоліків. Плюс особу проінформують про процедуру, якої необхідно дотриматися, аби подати апеляцію.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи є мобілізація або виїзд за кордон члена сім'ї підставою для скасування житлової субсидії. Отримувачі повинні повідомити Пенсійний фонд про зміни. Інакше існує загроза зменшення розміру фінансової допомоги.

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям варто перевірити перед виїздом за кордон, чи немає обмежень на поїздки. Зробити це можна онлайн через особистий кабінет Державної прикордонної служби. Так мандрівники уникнуть неприємних ситуацій в пункті пропуску.