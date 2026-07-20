Штрафи та відключення: що загрожує боржникам за комуналку у 2026 році

В яких випадках до боржників за світло застосовують штрафні санкції. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Несвоєчасна оплата рахунків за електроенергію може призвести не лише до накопичення боргу. Якщо затягнути з платежем, доведеться власним коштом покривати ще й додаткові нарахування, а у разі тривалої несплати постачальник має право припинити електропостачання.

Про те, в яких випадках українцям можуть нарахувати штраф через борги за електроенергію, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на ТОВ "Черкасиенергозбут".

В яких випадках боржникам за електроенергію доведеться заплатити "штраф"

В Україні оплачувати спожиту електроенергію необхідно до 20 числа місяця, який настає після розрахункового. Якщо до цього терміну кошти не надійшли, заборгованість автоматично вважається простроченою.

Саме з цього моменту до суми боргу починають застосовуватися додаткові фінансові нарахування, через що загальна сума до сплати поступово зростає.

За що потрібно доплачувати боржникам за електроенергію

За прострочену оплату споживачам нараховують компенсацію інфляційних втрат, а також 3% річних за весь період прострочення. Остаточна сума залежить від того, наскільки великий борг і як довго він залишається непогашеним.

Для прикладу, якщо борг за електроенергію становить 1000 гривень, додаткові нарахування можуть сягнути близько 150 гривень. Якщо ж не оплачувати рахунок довше, ця сума й надалі збільшуватиметься.

У компанії також повідомили, що з 1 липня такі фінансові санкції автоматично застосували до всіх споживачів, які мають прострочену заборгованість. При цьому розрахунок здійснили за весь період несплати. Надалі такі нарахування проводитимуться регулярно.

Чи можуть відключити електроенергію за борги

Якщо борг не погашати тривалий час, постачальник має законне право припинити постачання електроенергії. Щоб його повернути, споживачу доведеться:

повністю погасити заборгованість;

оплатити витрати на відключення та повторне підключення;

зачекати від трьох до п'яти робочих днів, поки послугу відновлять.

Крім того, якщо справа дійде до судового стягнення боргу, до основної суми заборгованості додадуться ще й витрати, пов'язані із судовим розглядом.

Як уникнути накопичення боргів за світло

Фахівці радять регулярно перевіряти стан особового рахунку та не допускати накопичення заборгованості. Зробити це можна через особистий кабінет, Telegram-бот, офіційний сайт постачальника або звернувшись до Центру обслуговування споживачів.

Якщо ж виникли фінансові труднощі, не варто чекати, поки борг стане ще більшим. У компанії рекомендують якомога раніше звернутися до постачальника електроенергії, щоб обговорити можливі варіанти врегулювання заборгованості. Це допоможе уникнути додаткових фінансових нарахувань, судових позовів і можливого відключення електропостачання.

Що загрожує боржникам за газ у 2026 році

Щоб не виникло проблем із газопостачанням, важливо оплачувати всі рахунки вчасно. За послугу розподілу газу потрібно розрахуватися до 20 числа поточного місяця. Оплату за спожитий природний газ за річним тарифом слід внести до 25 числа наступного місяця.

Якщо споживач ігнорує попередження та не погашає борг, постачальник має право припинити подачу газу. При цьому для повторного підключення недостатньо лише сплатити заборгованість. Доведеться ще оплатити роботи з відключення та повторного підключення газу.

Борг за комунальні послуги також може стати причиною втрати субсидії. Це стосується випадків, коли заборгованість не погашається понад три місяці, а її сума перевищує 680 гривень.

Щоб відновити газопостачання, потрібно повністю погасити борг, звернутися до місцевого оператора газорозподільної мережі, подати необхідні документи та забезпечити доступ фахівцям до газового обладнання для перевірки й повторного пуску газу.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні можуть змінити правила, за якими для населення розраховують вартість електроенергії. Зокрема, пропонують переглянути тризонний тариф і оновити коефіцієнти, що застосовуються залежно від часу доби.

Також Новини.LIVE розповідали, що якщо квартира, будинок або інше майно були куплені під час шлюбу, в окремих випадках їх можуть використати для погашення боргів одного з подружжя. Проте це не означає, що всі борги чоловіка чи дружини автоматично вважаються спільними.