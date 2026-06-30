Штрафи і конфіскація тварини: за які дії українців можуть суворо покарати в липні

Штрафи для власників тварин. Фото: Новини.LIVE. Коалж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

В Україні діють суворі правила для власників тварин. За жорстоке поводження з домашніми улюбленцями або порушення вимог їх утримання доведеться заплатити немаленькі штрафи. Ми розібралися, за які неправомірні дії встановлені фінансові санкції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які штрафи загрожують українцям у липні 2026 року.

Безвідповідальне утримання тварин

Покарання чекає власників чотирилапих улюбленців, які тримають їх у заборонених місцях, не реєструють за законом, вигулюють без повідця і намордника (якщо порода внесена в Перелік небезпечних) чи в невідведених для цього місцях, не прибирають екскременти на вулиці тощо.

Згідно зі статтею 154 Кодексу про адміністративні правопорушення, за вказані дії передбачено штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн) і попередження. Повторне притягнення до відповідальності протягом року вже тягне санкцію в розмірі 340-510 грн.

"Дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людини або її майну, тягнуть накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією тварини (1 700-3 400 грн)", — йдеться в КУпАП.

Що загрожує за жорстокість до тварин

Стаття 89 Кодексу про адміністративні правопорушення встановлює покарання за знущання над тваринами. Розміри штрафів у липні 2026 року перебувають на такому рівні:

від 3 400 до 5 100 грн — за завдання болю, що не призвело до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, а також за залишення улюбленця напризволяще;

від 5 100 до 8 500 грн або адміністративний арешт на 15 днів — за аналогічні дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або людиною, яку протягом року притягували до відповідальності за таке порушення;

від 3 400 до 5 950 грн — за порушення правил транспортування тварин.

Додатково собаку чи кота можуть конфіскувати у власника, якщо існує загроза життю/здоров’ю чотирилапого улюбленця. У випадку накладання штрафної санкції на посадових осіб сума фінансового стягнення збільшується.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Чехії власників собак зобов’яжуть реєструвати домашніх тварин. З 1 липня 2026 року запустять Центральний реєстр собак. Здійснити процедуру необхідно протягом трьох років, інакше загрожує штраф до 300 000 чеських крон (645 000 грн).

Також Новини.LIVE розповідали, кому з підприємців загрожують великі штрафи найближчим часом. У серпні запрацює вимога нотифікувати (реєструвати) косметичну продукцію. Для товарів, введених в обіг раніше (до 3 серпня), правила будуть спрощені.