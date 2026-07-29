Що буде з цінами на квартири: українцям назвали відсоток дорожчання житла

Багатоповерхівки і гроші в конверті. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Протягом першого півріччя 2026 року ціни на нерухомість в Україні зросли. Експерти ринку відмічають посилення зацікавленості покупців в об'єктах, розташованих у центральних регіонах. Найближчим часом не варто сподіватися на здешевлення житла, оскільки жодних факторів для низхідної тенденції немає.

Про це розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі Новини.LIVE.

Що буде з цінами на квартири в Україні

Згідно з дослідженням ЛУН, за останній рік середня вартість квадратного метра на первинному ринку нерухомості підвищилася на 26% у Вінниці, на 24% — в Івано-Франківську, на 23% — у Тернополі, на 22% — у Чернівцях, на 21% — у Хмельницькому, на 20% — у Житомирі. За словами спікерки, це очікувана ситуація з огляду на собівартість об'єктів.

"Ціни зростають, і це нормальна ситуація. Але говорити про стрибкоподібне зростання чи про бульбашку, яка ось-ось лусне, не доводиться. Ціни підвищуються через зростання собівартості, тому аналізуючи показники, варто дивитися на собівартість первинки або вторинки", — зазначила Вікторія Берещак.

За її словами, ціни не стоятимуть на місці та будуть змінюватися в межах інфляційної ставки. Покупцям варто очікувати на річне підвищення вартості квадратного метра приблизно на 12-15%. Якщо говорити про первинний ринок, то вплив має зростання цін на будівельні матеріали і дорожчання робочої сили.

Приватним компаніям доводиться боротися з державою за будівельників, і часто девелопери у невигідному становищі, бо не завжди можуть запропонувати працівникам бронювання.

Чому дорожчає житло у центральних регіонах

Оглядачка ринку нерухомості пояснила, що в Україні є певний відсоток капіталу, який перетікає з області в область. На початку повномасштабної війни фіксували бум попиту на житло в Ужгороді, Львові та Івано-Франківську. Однак станом на 2026 рік більше пропозиції з'являється на так звану "вчорашню первинку" у Вінниці, Рівному, Тернополі та Кропивницькому.

Якщо говорити про вторинний ринок, ціни зростають через різні чинники. По-перше, власники квартир мають завищені очікування і хочуть продати своє житло максимально вигідно. Тому покупцям необхідно закладати від трьох до п'яти місяців на пошук об'єкту, який підійде за умовами і вартістю.

По-друге, дорожче коштують об'єкти нерухомості, які можуть похвалитися вигідним розташуванням та енергетичною незалежністю. Якщо девелопер, ОСББ чи власник попіклувалися про підготовку до зими, то заплатити за такий об'єкт доведеться більше.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці повинні щороку сплачувати податок на нерухомість. Ухилення від фінансового зобов'язання загрожує штрафними санкціями. Ми розібралися, скільки доведеться заплатити власникам квартир і будинків у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали, що треба знати про купівлю квартири під час війни в Україні. Юристи наголошують на необхідності перевірки всіх документів перед оформленням угоди. Адже робота нотаріуса не завжди охоплює всі можливі ризики.