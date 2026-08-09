Подорож УЗ: чому не можна заздалегідь попереджати пасажирів про затримку потягів

Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Через закрите небо в Україні в рази стали популярнішими подорожі потягами Укрзалізниці. Проте нині країну накрила сильна спека, а ворог продовжує систематично атакувати інфраструктуру та рухомий склад перевізника. Зокрема, десятки потягів нині затримуються.

Про те, чому не можна заздалегідь повідомляти пасажирів про затримки, розповіла пресслужба Укрзалізниці у відповідь на дописи користувачів в Threads, передають Новини.LIVE.

Попередження про затримку рейсів УЗ

Одна з пасажирок поскаржилася на затримку рейсу з Перемишля до Києва. Вона поцікавилась, чому про те, що потяг запізнюється не можна повідомляти заздалегідь, хоча б за годину до запланованого часу прибуття.

"Ви ж мільйон відсотків розумієте, що потяг затримується раніше, зважаючи на те, що від кордону до Львова ну не 15 хвилин, зараз 10:06. Потяг має прибути о 10:15, а повідомлення про спізнення зʼявилось кілька хвилин тому", — написала вона.

В УЗ пояснили, що інформування пасажирів про запізнення поїздів здійснюється відповідно до чинних Правил перевезень та технологічних процесів.

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"Інформація про зміну часу прибуття подається орієнтовно за 20 хвилин до часу прибуття поїзда за графіком. Це пов'язано з тим, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися", — зазначив перевізник.

В компанії додали, що поїзд може скоротити відставання, надолужити частину часу в дорозі або, навпаки, зіткнутися з новими обставинами, які вплинуть на графік.

Перевізник підкреслив, що попри постійні складнощі пасажирам надається максимально актуальна інформація, а не попередній прогноз, який вже може бути неточним.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрзалізниця втрачає контроль над пасажирами. Зокрема, лише троє з десяти пасажирів електричок купують квитки або пред'являють пільгові документи, інші залишаються "невидимими". Через це перевізник не бачить реальної картини попиту, а також втрачає частину прибутку.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.