Путешествие на УЗ: почему нельзя заранее предупреждать пассажиров о задержках поездов

Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Из-за закрытого неба в Украине в разы возросла популярность поездок на поездах Укрзализныци. Однако сейчас страну охватила сильная жара, а враг продолжает систематически атаковать инфраструктуру и подвижной состав перевозчика. В частности, десятки поездов в настоящее время задерживаются.

О том, почему нельзя заранее уведомлять пассажиров о задержках, рассказала пресс-служба Укрзализныци в ответ на сообщения пользователей в Threads, передают Новини.LIVE.

Предупреждение о задержке рейсов УЗ

Одна из пассажирок пожаловалась на задержку рейса из Перемышля в Киев. Она поинтересовалась, почему о том, что поезд опаздывает, нельзя сообщать заранее, хотя бы за час до запланированного времени прибытия.

"Вы же на миллион процентов понимаете, что поезд задерживается раньше, учитывая, что от границы до Львова ну не 15 минут, сейчас 10:06. Поезд должен прибыть в 10:15, а сообщение о задержке появилось несколько минут назад", — написала она.

В УЗ пояснили, что информирование пассажиров об опозданиях поездов осуществляется в соответствии с действующими Правилами перевозок и технологическими процессами.

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"Информация об изменении времени прибытия предоставляется ориентировочно за 20 минут до времени прибытия поезда по расписанию. Это связано с тем, что прогноз задержки может неоднократно меняться", — отметил перевозчик.

В компании добавили, что поезд может сократить отставание, наверстать часть времени в пути или, наоборот, столкнуться с новыми обстоятельствами, которые повлияют на расписание.

Перевозчик подчеркнул, что, несмотря на постоянные сложности, пассажирам предоставляется максимально актуальная информация, а не предварительный прогноз, который уже может быть неточным.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця теряет контроль над пассажирами. В частности, лишь трое из десяти пассажиров пригородных поездов покупают билеты или предъявляют льготные документы, остальные остаются «невидимыми». Из-за этого перевозчик не видит реальной картины спроса, а также теряет часть прибыли.

Также Новини.LIVE писали о том, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на проезд.