Gulfstream Aerospace випробувала літак G800: чим він унікальний

Унікальний літак G800. Фото: Gulfstream Aerospace. Колаж: Новини.LIVE

Американська компанія Gulfstream Aerospace випробувала перший у світі літак G800, заправлений чистим екологічним авіаційним паливом. Новітні технології здатні суттєво зменшити викиди та шкідливий вплив на природу.

Про це повідомила пресслужба Gulfstream, передає Новини.LIVE.

Новий екологічний літак G800

Зазначається, що літак літав у парі зі спеціально модифікованим Gulfstream G700, перетвореним на літаючу лабораторію для вимірювання викидів.

Завдяки такій лабораторії дослідники отримали точні дані вимірювання вмісту твердих частинок та атмосферних характеристик на висотах, на яких літають більшість комерційних авіалайнерів.

Науковці займалися вивченням впливу складу палива на викиди, що не містять CO₂. Зокрема, вони порівняли традиційне паливо Jet A, паливо Jet A з низьким вмістом сірки та чисте гідроочищене паливо на основі ефірів і жирних кислот (HEFA), яке не містить ні сірки, ні ароматичних сполук.

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Попередні результати свідчать про значне зменшення викидів під час експлуатації літаків на чистому альтернативному паливі.

Нові досягнення вимагали місяців підготовки з боку інженерних команд та команд льотних випробувань Gulfstream, зокрема модифікації салону G700 для інтеграції передового обладнання для вимірювання викидів під час польоту.

Крім того, пілоти пройшли інтенсивне навчання на тренажерах, щоб виконувати складні схеми польоту, які необхідні для фіксації викидів.

Ця кампанія надає цінні знання, які будуть використовуватися у співпраці з ширшими спільнотами авіаційної та атмосферної науки. Вони допоможуть удосконалити технології для зменшення впливу авіації на навколишнє середовище.

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