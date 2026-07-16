Gulfstream Aerospace провела испытания самолета G800: чем он уникален

Уникальный самолет G800. Фото: Gulfstream Aerospace. Коллаж: Новини.LIVE

Американская компания Gulfstream Aerospace провела испытания первого в мире самолета G800, заправленного чистым экологичным авиационным топливом. Новейшие технологии позволяют существенно сократить выбросы и снизить вредное воздействие на природу.

Об этом сообщила пресс-служба Gulfstream, передает Новини.LIVE.

Новый экологичный самолет G800

Отмечается, что самолет летел в паре со специально модифицированным Gulfstream G700, превращенным в летающую лабораторию для измерения выбросов.

Благодаря такой лаборатории исследователи получили точные данные об измерении содержания твердых частиц и атмосферных характеристик на высотах, на которых летает большинство коммерческих авиалайнеров.

Ученые изучали влияние состава топлива на выбросы, не содержащие CO₂. В частности, они сравнили традиционное топливо Jet A, топливо Jet A с низким содержанием серы и чистое гидроочищенное топливо на основе эфиров и жирных кислот (HEFA), которое не содержит ни серы, ни ароматических соединений.

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Новые достижения потребовали месяцев подготовки со стороны инженерных команд и команд летных испытаний Gulfstream, в частности модификации салона G700 для интеграции передового оборудования для измерения выбросов во время полета.

Кроме того, пилоты прошли интенсивную подготовку на тренажерах, чтобы выполнять сложные схемы полёта, необходимые для фиксации выбросов.

Эта кампания дает ценные знания, которые будут использоваться в сотрудничестве с более широкими сообществами авиационной и атмосферной науки. Они помогут усовершенствовать технологии для уменьшения воздействия авиации на окружающую среду.

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