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Головна Економіка Поїздка В Європу "за копійки": Wizz Air анонсував новий розродаж

В Європу "за копійки": Wizz Air анонсував новий розродаж

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 18:35
Wizz Air анонсував осінньо-зимовий розпродаж: доступні рейси та ціни на квитки
Реєстрація на рейс Wizz Air в аеропорту Ференца Ліста в Будапешті. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Популярний угорський лоукостер Wizz Air розпочав новий розпродаж квитків. Компанія запустила нову одноденну акцію, завдяки якій можна суттєво заощадити на польотах. Мандрівникам доступні напрямки до десятків міст Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Новий розпродаж Wizz Air

Пасажири можуть скористатися також чудовою можливістю лише до кінця доби 6 серпня. 

Акція поширюється на рейси у період з 14 вересня до 10 грудня 2026 року. Пропозиція діє лише на квитки в один бік.

Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів:

Читайте також:
  • Кишинів – Вроцлав (Польща) від 15 євро;
  • Кишинів – Аліканте (Іспанія) від 28 євро;
  • Варшава (WMI) – Палермо (Італія) від 19 євро;
  • Варшава (WAW) – Мальта від 23 євро;
  • Краків – Афіни (Греція) від 19 євро;
  • Будапешт – Турин (Італія) від 19 євро;
  • Бухарест – Єреван (Вірменія) від 14 євро;
  • Ясси – Париж (Франція) від 17 євро.

У акційну вартість квитка входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза) розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів. Вона має вміщатися під переднім сидінням в літаку. 

У вартість посадкових талонів також буде додано адміністративний збір.

Раніше Новини.LIVE розповіли, як обрати найкращі місця в літаках Wizz Air. Вони мають додатковий простір для ніг і там менше відчувається турбулентність. Це справжній порятунок для тих, кого захитує у повітрі.

Також Новини.LIVE писали, що в міжнародному аеропорту Кишинева побудують додаткові навіси. Ці ангари будуть облаштовані лише на піковий період. Їх мають ввести в експлуатацію вже найближчим часом.

авіарейси подорож літаки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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