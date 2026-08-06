Wizz Air объявила об осенне-зимней распродаже: доступные рейсы и цены на билеты

Регистрация на рейс Wizz Air в аэропорту имени Ференца Листа в Будапеште. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air начал новую распродажу билетов. Компания запустила новую однодневную акцию, благодаря которой можно существенно сэкономить на перелетах. Путешественникам доступны направления в десятки городов Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Новая распродажа Wizz Air

Пассажиры могут воспользоваться этой прекрасной возможностью только до конца суток 6 августа.

Акция распространяется на рейсы в период с 14 сентября по 10 декабря 2026 года. Предложение действует только на билеты в одну сторону.

Акционные предложения с вылетом из ближайших к Украине аэропортов:

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Кишинев – Вроцлав (Польша) от 15 евро;

Кишинев – Аликанте (Испания) от 28 евро;

Варшава (WMI) – Палермо (Италия) от 19 евро;

Варшава (WAW) – Мальта от 23 евро;

Краков – Афины (Греция) от 19 евро;

Будапешт – Турин (Италия) от 19 евро;

Бухарест – Ереван (Армения) от 14 евро;

Яссы – Париж (Франция) от 17 евро.

В акционную стоимость билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан) размером до 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов. Она должна помещаться под передним сиденьем в самолете.

К стоимости посадочных талонов также будет добавлен административный сбор.

Ранее Новини.LIVE рассказали, как выбрать лучшие места в самолетах Wizz Air. Они имеют дополнительное пространство для ног, и там меньше ощущается турбулентность. Это настоящее спасение для тех, кого укачивает в воздухе.

Также Новини.LIVE писали, что в международном аэропорту Кишинева построят дополнительные навесы. Эти ангары будут оборудованы только на пиковый период. Их должны ввести в эксплуатацию уже в ближайшее время.