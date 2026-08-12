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Головна Економіка Поїздка УЗ змінює маршрут потягу Київ-Кишинів: як тепер курсуватиме

УЗ змінює маршрут потягу Київ-Кишинів: як тепер курсуватиме

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 17:30
Поїзд УЗ Київ-Кишинів змінює маршрут: що зміниться для пасажирів
Потяг УЗ Київ-Кишинів. Фото: УЗ/Facebook

Українцям стане ще зручніше добиратися до столиці Молдови Кишинева. Укрзалізниця змінює маршрут потяга з Києва. Рейс почне курсувати вже з 17 серпня.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

УЗ змінює маршрут потягу Київ-Кишинів

Корецький повідомив, що за підсумками нещодавньої розмови з прем’єр-міністром Молдови Василем Тофаном було досягнуто домовленості щодо зміни маршрут потяга Київ — Кишинів. За зміненим маршрутом потяг почне курсувати вже із 17 серпня.

"Це зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим", — додав він.

Корецький подякував Уряду Молдови за ухвалені рішення. Він додав, що Україна продовжує працювати над розширенням взаємовигідної співпраці з Молдовою.

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Потяг відправлятиметься із української столиці щодня о 16:40 та прибуватиме до Кишинева наступного дня о 10:04. 

За купе та місце в дитячому купе доведеться викласти 3871 гривню, а за квиток у вагон люкс  7201 гривню. Назад до України він повертатиметься о 19:52.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрзалізниця втрачає контроль над пасажирами. Зокрема, лише троє з десяти пасажирів електричок купують квитки або пред'являють пільгові документи, інші залишаються "невидимими". Через це перевізник не бачить реальної картини попиту, а також втрачає частину прибутку.

Також Новини.LIVE писали, за що пасажирам УЗ не треба переплачувати. Йдеться про послуги, які і так входять у вартість квитка. Однією з таких послуг під час поїздки — страхування пасажира.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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