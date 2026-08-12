Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поездка УЗ меняет маршрут поезда Киев—Кишинев: как он теперь будет курсировать

УЗ меняет маршрут поезда Киев—Кишинев: как он теперь будет курсировать

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 17:30
Поезд УЗ «Киев—Кишинев» меняет маршрут: что изменится для пассажиров
Поезд УЗ «Киев—Кишинев». Фото: УЗ/Facebook

Украинцам станет ещё удобнее добираться до столицы Молдовы Кишинёва. Укрзализныця меняет маршрут поезда из Киева. Поезд начнёт курсировать уже с 17 августа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

УЗ меняет маршрут поезда Киев-Кишинев

Корецкий сообщил, что по итогам недавней беседы с премьер-министром Молдовы Василием Тофаном была достигнута договоренность об изменении маршрута поезда Киев — Кишинев. По измененному маршруту поезд начнет курсировать уже с 17 августа.

"Это сделает для украинцев трансфер в аэропорт Кишинева более удобным и значительно быстрее", — добавил он.

Корецкий поблагодарил правительство Молдовы за принятые решения. Он добавил, что Украина продолжает работать над расширением взаимовыгодного сотрудничества с Молдовой.

Читайте также:

Поезд будет отправляться из украинской столицы ежедневно в 16:40 и прибывать в Кишинев на следующий день в 10:04.

За купе и место в детском купе придется заплатить 3871 гривну, а за билет в вагон-люкс — 7201 гривну. Обратно в Украину поезд будет отправляться в 19:52.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця теряет контроль над пассажирами. В частности, лишь трое из десяти пассажиров пригородных поездов покупают билеты или предъявляют льготные документы, остальные остаются «невидимыми». Из-за этого перевозчик не видит реальной картины спроса, а также теряет часть прибыли.

Также Новини.LIVE писали, за что пассажирам УЗ не нужно переплачивать. Речь идет об услугах, которые и так входят в стоимость билета. Одной из таких услуг во время поездки является страхование пассажира.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации