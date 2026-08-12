В метро Лондона встановили систему розпізнавання облич: як вона працює

Метрополітен в Лондоні. Фото: London Underground/ Facebook

Британська транспортна поліція тестує в метрополітені Лондона систему розпізнавання облич. Завдяки їй правоохоронці прагнуть розшукувати осіб, обвинувачених у скоєнні тяжких злочинів.

Про це пише Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Нові системи в метро Лондона

11 серпня систему розпізнавання облич було встановлено на станції "Вікторія". Пілотний проєкт триватиме чотири місяці.

Тестування системи проводяться за підтримки "Транспорт для Лондона" (TfL) — органу, відповідального за громадський транспорт у британській столиці. Головною метою такої системи є виявлення осіб, засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини. До "чорного списку" правоохоронців входять особи, яких розшукують поліція або суди у зв’язку зі злочинами, що вважаються особливо небезпечними, зокрема сексуальними насильствами, пограбуваннями та злочинами із застосуванням холодної зброї.

Відповідна технологія генерує сповіщення лише тоді, коли система виявляє можливий збіг фото обличчя із розшукуваною особою.

Читайте також:

Зображення осіб, які не збігаються зі списком поліції, не зберігаються, а автоматично й негайно видаляються.

Станції, на яких буде використовуватися система, відбираються Британською транспортною поліцією на основі оперативної інформації та аналізу даних про злочини.

Відповідні системи було встановлено через те, що багато жінок побоюються стати жертвою злочинців у громадському транспорті. Зокрема, 40 % опитаних жінок і дівчат хоча б один раз вирішили не користуватися громадським транспортом, оскільки не почувалися в безпеці.

Пілотний проєкт триватиме чотири місяці, після чого TfL та Британська транспортна поліція (BTP) оцінять його результати, перш ніж прийняти рішення щодо можливого використання цієї технології в майбутньому.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Європі одна поїздка на метро коштує так само, як у Києві — 30 гривень. Підземка нараховує 13 станцій, які будували впродовж 18 років. На проєкт витратили понад три мільярди євро.

Також Новини.LIVE підрахували, де в Європі доведеться найбільше викласти за проїзний. Зокрема, разові квитки на міський транспорт в Берліні вартують 4 євро, а проїзний близько 114 євро. Найдорожче за поїздки доведеться сплатити у найстарішій підземці світу — 235 євро.