В лондонском метро установили систему распознавания лиц: как она работает

Лондонский метрополитен. Фото: London Underground/ Facebook

Британская транспортная полиция тестирует в лондонском метрополитене систему распознавания лиц. С её помощью правоохранители намерены разыскивать лиц, обвиняемых в совершении тяжких преступлений.

Об этом пишет Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Новые системы в лондонском метро

11 августа систему распознавания лиц установили на станции "Виктория". Пилотный проект продлится четыре месяца.

Тестирование системы проводится при поддержке "Транспорт для Лондона" (TfL) — органа, ответственного за общественный транспорт в британской столице.

Главной целью такой системы является выявление лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления. В "чёрный список" правоохранительных органов входят лица, разыскиваемые полицией или судами в связи с преступлениями, считающимися особо опасными, в частности сексуальным насилием, ограблениями и преступлениями с применением холодного оружия.

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Соответствующая технология генерирует уведомление только в том случае, если система обнаруживает возможное совпадение фотографии лица с разыскиваемым лицом.

Изображения лиц, не совпадающие со списком полиции, не сохраняются, а автоматически и немедленно удаляются.

Станции, на которых будет использоваться система, отбираются Британской транспортной полицией на основе оперативной информации и анализа данных о преступлениях.

Соответствующие системы были установлены из-за того, что многие женщины опасаются стать жертвой преступников в общественном транспорте. В частности, 40 % опрошенных женщин и девушек хотя бы один раз решили не пользоваться общественным транспортом, поскольку не чувствовали себя в безопасности.

Пилотный проект продлится четыре месяца, после чего TfL и Британская транспортная полиция (BTP) оценят его результаты, прежде чем принять решение о возможном использовании этой технологии в будущем.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе одна поездка на метро стоит столько же, сколько в Киеве — 30 гривен. Метрополитен насчитывает 13 станций, которые строились в течение 18 лет. На проект потратили более трех миллиардов евро.

Также Новини.LIVE подсчитали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.