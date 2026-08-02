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Головна Економіка Поїздка Поїздки в Єгипет по-новому: що зміниться для туристів з 1 серпня

Поїздки в Єгипет по-новому: що зміниться для туристів з 1 серпня

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 10:30
Єгипет запровадив цифрову візу для туристів: скільки коштує та як оформити
Чоловік з валізою, Єгипет. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

Черги на прикордонному контролі — одна з найбільш неприємних речей, з якою стикаються туристи одразу після довгого перельоту. Проте в одній з популярних туристичних країн ситуація вже суттєво змінилась.

Про це повідомляє Мінфін, передають Новини.LIVE.

Як і де працюватиме нова система

Від 1 серпня 2026 року система запрацювала вже в Каїрі, що в Єгипті. Там влада запустила цифрову систему Digital Visa-on-Arrival. Ця система означає, що заявку на візу можна буде подати й оплатити заздалегідь — через сайт або мобільний застосунок. Це зроблено замість того щоб купувати паперову наклейку одразу в аеропорту. Зробити це варто щонайменше за дві доби до вильоту, а розрахуватися можна карткою.

Якщо не встигли оформити візу заздалегідь — не проблема. Одразу після приземлення в зоні прильоту аеропорту Каїра є кіоски самообслуговування, де можна буде подати заявку одразу на місці.

Скільки коштуватиме віза

За новою системою одноразова віза коштуватиме 36 доларів:

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  • 30 доларів із них піде на консульський збір;
  • решта 6 — це плата за саму обробку заявки онлайн.

Раніше отримати візу прямо в аеропорту можна було приблизно за 30 доларів. Тобто, цифровий формат обійдеться трохи дорожче за звичний паперовий варіант.

Що буде зі старою системою

Повністю відмовлятися від старого паперового формату Єгипет поки не планує. Принаймні, хоча б, на початковому етапі. У аеропорту Каїра продовжать працювати банківські стійки, де можна буде оформити традиційну паперову візу, як і раніше. Втім, у довгостроковій перспективі влада країни має намір повністю перейти на цифровий формат із QR-кодом замість паперових наклейок.

Чи працює система в інших містах Єгипту

Якщо запуск нової системи у Каїрі пройде вдало, аналогічну цифрову систему поступово запровадять і в інших аеропортах Єгипту.

Конкретні дати влада планує оголошувати заздалегідь перед кожним новим запуском в конкретному місті. У Міністерстві туризму та старожитностей країни пояснюють, що мета всіх цих змін — осучаснити візову систему та зробити в'їзд для іноземних туристів простішим і швидшим.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що варто знати мандрівникам в Німеччині. В берлінському метрополітені з'явиться нова позначка. Вона буде рожевого кольору і означатиме, що на її місці розташуванні будуть знаходитись необхідні прилади для надання першої екстренної медичної допомоги.

Також Новини.LIVE повідомляли, коли з'явиться потяг від кордону з Україною аж до Чехії та Німеччини. В Укрзалізниці зазначають, що відправлення потягу буде здійснюватись з Перемишля. Дістатись до точки відправлення потягу можна буде низкою залізнодорожніх сполучень "Київ — Перемишль", "Запоріжжя/Дніпро — Перемишль", "Кременчук — Перемишль" та "Одеса — Перемишль".

Єгипет візи туризм
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак
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