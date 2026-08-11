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Головна Економіка Поїздка Пасажирка показала купе в потязі RegioJet за 20 євро (відео)

Пасажирка показала купе в потязі RegioJet за 20 євро (відео)

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 10:30
Поїздка RegioJet: які умови в потягах та чи зручні для пасажирів (відео)
Поїзд RegioJet. Фото: RegioJet, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українці мають можливість заощадити на потягах до Європи. Зокрема, з українського міста Чоп до чеської Праги курсують рейси перевізника RegioJet. Одна з пасажирок показала умови у вагоні такого потягу.

Відповідне відео опублікувала користувачка misskaroline в Instagram, передає Новини.LIVE.

Огляд потягу від RegioJet

Мандрівниця розповіла, що потяг RegioJet курсує через Словаччину до Чехії. У купе на 6 місць розташовані зручні комфортні крісла. Вона додала, що на столику є велике меню, проте по факту багато чого зі страв в наявності немає.

"З приємного дають водичку. В потязі працює кондиціонер, але штор немає, тому сонце дуже сильно шпарить", — поділилась пасажирка.

Проте за її словами, в потязі доволі чисто і є все необхідно для комфортної подорожі. Вона додала, що можна насолоджуватися неймовірним заходом сонця та красою природи.

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Пасажирка також поділилась, що є можливість розкласти крісла до "напів лежачого" стану.

Туристка розповіла, що лише через 4 годин дороги можна було замовити їжу. За її словами, "на вигляд страви так собі", проте їй було дуже смачно.

Вона додала, що поїздка з Чопа до Праги зайняла майже 12 годин. Квиток в один бік їй обійшовся у 20 євро.

RegioJet — це найбільша приватна компанія з пасажирських перевезень у Центральній Європі, заснована в Чехії у 2009 році.

Вона відома своїми фірмовими жовтими поїздами та автобусами, які курсують між країнами Європейського Союзу. Перевізник пропонує доступні ціни на квитки та високий рівень комфорту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Німеччині ввели нові обмеження. Пасажирам суворо забороняється вживати алкоголь на вокзалах. Порушників правил будуть негайно виводити з території вокзалу.

Також Новини.LIVE писали, що УЗ та Renfe запустили міжнародний рейс Перемишль – Франкфурт-на-Майні. Потяг зупинятиметься у багатьох містах Польщі та Німеччини. Ціни на квитки стартують від 15 євро.

подорож Чехія поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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