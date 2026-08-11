Поездка на RegioJet: какие условия в поездах и насколько они удобны для пассажиров (видео)

Поезд RegioJet. Фото: RegioJet, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут сэкономить на поездках в Европу. В частности, из украинского города Чоп в чешскую Прагу курсируют поезда перевозчика RegioJet. Одна из пассажирок показала условия в вагоне такого поезда.

Соответствующее видео опубликовала пользовательница misskaroline в Instagram, передает Новини.LIVE.

Обзор поезда от RegioJet

Путешественница рассказала, что поезд RegioJet курсирует через Словакию в Чехию. В купе на 6 мест установлены удобные комфортные кресла. Она добавила, что на столике лежит обширное меню, однако на самом деле многие блюда отсутствуют.

"Из приятного — дают водичку. В поезде работает кондиционер, но штор нет, поэтому солнце очень сильно припекает", — поделилась пассажирка.

Однако, по её словам, в поезде довольно чисто и есть всё необходимое для комфортного путешествия. Она добавила, что можно наслаждаться невероятным закатом и красотой природы.

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Пассажирка также рассказала, что кресла можно откинуть до "полулежачего" положения.

Туристка рассказала, что только через 4 часа пути можно было заказать еду. По её словам, "на вид блюда так себе", однако ей было очень вкусно.

Она добавила, что поездка из Чопа в Прагу заняла почти 12 часов. Билет в одну сторону обошёлся ей в 20 евро.

RegioJet — крупнейшая частная компания по пассажирским перевозкам в Центральной Европе, основанная в Чехии в 2009 году.

Она известна своими фирменными желтыми поездами и автобусами, которые курсируют между странами Европейского Союза. Перевозчик предлагает доступные цены на билеты и высокий уровень комфорта.

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Также Новини.LIVE писали, что УЗ и Renfe запустили международный рейс Перемышль — Франкфурт-на-Майне. Поезд будет останавливаться во многих городах Польши и Германии. Цены на билеты начинаются от 15 евро.