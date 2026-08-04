Акція Wizz Air 4 серпня: доступні напрямки та ціни на квитки

Акція на квитки від Wizz Air. Фото: Wizz Air, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Угорський лоукостер Wizz Air дарує нові знижки пасажирам. Компанія запустила нову одноденну акцію. Завдяки пропозиції мандрівники можуть зекономити на польотах до багатьох країн Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Акція Wizz Air

Пасажири можуть скористатися також чудовою можливістю лише до кінця доби 4 серпня. Акція поширюється на рейси у період з 10 серпня по 10 грудня 2026 року. Вона також діє лише на індивідуальні бронювання (до 9 осіб).

Доступні акційні рейси до України аеропортів із цінами в один бік:

Варшава (WAW) – Піза (Італія) від 16 євро;

Варшава (WMI) – Пафос (Кіпр) від 25 євро;

Краків – Мілан (Італія) від 18 євро;

Сучава – Рим (Італія) від 26 євро;

Кишинів – Мілан (Італія) від 16 євро;

Будапешт – Кишинів (Молдова) від 26 євро.

У вартість квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа розмірами 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів.

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Сумка, рюкзак чи валіза мають вміщатися під переднім сидінням в літаку. У ціну квитків також не входить адміністративний збір.

Проте пасажири можуть скористатись додатковою послугою Wizz Priority, завдяки якій з собою можна взяти ще одну валізу розмірами до 55 x 40 x 23 см і вагою до 10 кг. Її ціна варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного напрямку.

Раніше Новини.LIVE розповіли, як обрати найкращі місця в літаках Wizz Air. Вони мають додатковий простір для ніг і там менше відчувається турбулентність. Це справжній порятунок для тих, кого захитує у повітрі.

Також Новини.LIVE писали, що міжнародна рада аеропортів (ACI World) оприлюднила рейтинг найзавантаженіших аеропортів Європи. Переможець обслужив за 2025 рік 84,48 млн пасажирів. Список очолила країна, яка не входить до Євросоюзу.