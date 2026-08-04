Акция Wizz Air 4 августа: доступные направления и цены на билеты

Акция на билеты от Wizz Air. Фото: Wizz Air, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает пассажирам новые скидки. Компания запустила новую однодневную акцию. Благодаря этому предложению путешественники могут сэкономить на перелетах во многие страны Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Акция Wizz Air

Пассажиры могут воспользоваться этой прекрасной возможностью только до конца суток 4 августа. Акция распространяется на рейсы в период с 10 августа по 10 декабря 2026 года. Она также действует только на индивидуальные бронирования (до 9 человек).

Доступны акционные рейсы в аэропорты Украины со следующими ценами в одну сторону:

Варшава (WAW) – Пиза (Италия) от 16 евро;

Варшава (WMI) – Пафос (Кипр) от 25 евро;

Краков – Милан (Италия) от 18 евро;

Сучава – Рим (Италия) от 26 евро;

Кишинев – Милан (Италия) от 16 евро;

Будапешт – Кишинев (Молдова) от 26 евро.

В стоимость билета входит только перелет и минимальная ручная кладь размером 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов.

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Сумка, рюкзак или чемодан должны помещаться под передним сиденьем в самолете. В стоимость билетов также не входит административный сбор.

Однако пассажиры могут воспользоваться дополнительной услугой Wizz Priority, благодаря которой с собой можно взять ещё один чемодан размером до 55 x 40 x 23 см и весом до 10 кг. Ее стоимость варьируется от 5 до 35 евро и зависит от сезона, времени бронирования билета и конкретного направления.

Ранее Новини.LIVE рассказали, как выбрать лучшие места в самолетах Wizz Air. Они имеют дополнительное пространство для ног, и там меньше ощущается турбулентность. Это настоящее спасение для тех, кого укачивает в воздухе.

Также Новини.LIVE писали, что Международный совет аэропортов (ACI World) обнародовал рейтинг самых загруженных аэропортов Европы. Лидер обслужил за 2025 год 84,48 млн пассажиров. Список возглавила страна, не входящая в Евросоюз.