Reissujuna запустить нові потяги: чим вони здивують пасажирів

Новий потяг до Лапландії. Фото: Freepik, Reissujuna. Колаж: Новини.LIVE

Фінський залізничний оператор Reissujuna та німецький стартап Luna Rail планують запустити новий маршрут Гельсінкі (Фінляндія) — Лапландія, який є одним з найдинамічніших туристичних напрямків Європи. Квитки на нічні поїзди в зимовий сезон розкуповуються за кілька місяців наперед.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

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У рамках партнерства компанія "Reissujuna" придбала парк вживаних вагонів, зокрема спальні вагони та вагони з сидячими місцями, які згодом модернізують.

Компанія Luna Rail забезпечить дизайн інтер’єру та обладнання салону. Це будуть денні та нічні поїзди преміум-класу.

"Лапландія — один із туристичних напрямків Європи, що найшвидше розвиваються, і де попит на нічні поїзди перевищує пропозицію", — зазначив засновник та генеральний директор Reissujuna Роберт Рамстедт.

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Ключовим елементом проєкту є гнучкість рухомого складу. Вагони вдень можна буде використовувати як преміум-поїзди InterCity, а ввечері — перетворювати їх на нічні поїзди.

Це дозволить оператору ефективніше використовувати свій рухомий склад та знизити експлуатаційні витрати.

У довгостроковій перспективі перевізник планує інтегрувати Фінляндію та країни Північної Європи у європейську мережу нічних поїздів.

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