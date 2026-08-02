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Головна Економіка Поїздка Магія Різдва: в Європі запустять нові зимові потяги до країни із північни сяйвом

Магія Різдва: в Європі запустять нові зимові потяги до країни із північни сяйвом

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 12:35
Reissujuna запустить нові потяги: чим вони здивують пасажирів
Новий потяг до Лапландії. Фото: Freepik, Reissujuna. Колаж: Новини.LIVE

Фінський залізничний оператор Reissujuna та німецький стартап Luna Rail планують запустити новий маршрут Гельсінкі (Фінляндія) — Лапландія, який є одним з найдинамічніших туристичних напрямків Європи. Квитки на нічні поїзди в зимовий сезон розкуповуються за кілька місяців наперед.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE

Новий потяг до батьківщини Санта-Клауса

У рамках партнерства компанія "Reissujuna" придбала парк вживаних вагонів, зокрема спальні вагони та вагони з сидячими місцями, які згодом модернізують.

Компанія Luna Rail забезпечить дизайн інтер’єру та обладнання салону. Це будуть денні та нічні поїзди преміум-класу.

"Лапландія — один із туристичних напрямків Європи, що найшвидше розвиваються, і де попит на нічні поїзди перевищує пропозицію", — зазначив засновник та генеральний директор Reissujuna Роберт Рамстедт.

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Ключовим елементом проєкту є гнучкість рухомого складу. Вагони вдень можна буде використовувати як преміум-поїзди InterCity, а ввечері — перетворювати їх на нічні поїзди.

Це дозволить оператору ефективніше використовувати свій рухомий склад та знизити експлуатаційні витрати.

У довгостроковій перспективі перевізник планує інтегрувати Фінляндію та країни Північної Європи у європейську мережу нічних поїздів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Німеччині ввели нові обмеження. Пасажирам суворо забороняється вживати алкоголь на вокзалах. Порушників правил будуть негайно виводити з території вокзалу.

Також Новини.LIVE писали, що УЗ та Renfe запустили міжнародний рейс Перемишль – Франкфурт-на-Майні. Потяг зупинятиметься у багатьох містах Польщі та Німеччини. Ціни на квитки стартують від 15 євро.

подорож Європа поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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