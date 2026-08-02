Reissujuna запустит новые поезда: чем они удивят пассажиров

Новый поезд в Лапландию. Фото: Freepik, Reissujuna. Коллаж: Новини.LIVE

Финский железнодорожный оператор Reissujuna и немецкий стартап Luna Rail планируют запустить новый маршрут Хельсинки (Финляндия) — Лапландия, который является одним из самых динамично развивающихся туристических направлений Европы. Билеты на ночные поезда в зимний сезон раскупаются за несколько месяцев вперед.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

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В рамках партнерства компания «Reissujuna» приобрела парк подержанных вагонов, в частности спальные вагоны и вагоны с сидячими местами, которые впоследствии будут модернизированы.

Компания Luna Rail займется дизайном интерьера и оборудованием салона. Это будут дневные и ночные поезда премиум-класса.

"Лапландия — одно из самых быстроразвивающихся туристических направлений Европы, где спрос на ночные поезда превышает предложение", — отметил основатель и генеральный директор Reissujuna Роберт Рамстедт.

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Ключевым элементом проекта является гибкость подвижного состава. Вагоны днем можно будет использовать в качестве премиум-поездов InterCity, а вечером — превращать их в ночные поезда.

Это позволит оператору более эффективно использовать свой подвижной состав и снизить эксплуатационные расходы.

В долгосрочной перспективе перевозчик планирует интегрировать Финляндию и страны Северной Европы в европейскую сеть ночных поездов.

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