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Головна Економіка Поїздка Квитки "за копійки": Wizz Air запустив одноденну акцію

Квитки "за копійки": Wizz Air запустив одноденну акцію

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 16:34
Wizz Air запустив новий розпродаж: ціни на квитки та напрямки
Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Угорський лоукостер Wizz Air запустив новий розпродаж. Акція дозволить суттєво зекономити за умови раннього бронювання. Проте варто поспішити, адже пропозиція діє всього лиш добу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Блискавичний розпродаж Wizz Air

Пасажири можуть скористатися новою можливістю всього один день, до кінця доби 13 липня. Акція поширюється на рейси у період з 20 липня по 24 вересня 2026 року. Вона діє лише на квитки в один бік.

Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів (ціна в один бік):

  • Варшава (WAW)  — Піза (Італія) від 15 євро;
  • Варшава (WMI) — Афіни (Греція) від 28 євро;
  • Краків — Берген (Норвегія) від 20 євро;
  • Кишинів — Мілан (Італія) від 17 євро;
  • Будапешт — Венеція (Італія) від 19 євро;
  • Бухарест — Гамбург (Німеччина) від 32 євро;
  • Ясси — Париж (Франція) від 17 євро.

У акційну вартість квитка входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза) розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів. Вона має вміщатися під переднім сидінням в літаку. 

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Раніше Новини.LIVE розповідали, що Lufthansa запровадила додатковий збір. Нові правила поширюються на тарифи "Економ" та "Преміум-Економ". Вартість буде залежати від маршруту, місця вильоту та часу бронювання.

Також Новини.LIVE писали, як обрати найкращі місця в літаках Wizz Air. Вони мають додатковий простір для ніг і там менше відчувається турбулентність. Це справжній порятунок для тих, кого захитує у повітрі.

авіарейси літак Wizz Air
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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