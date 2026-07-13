Wizz Air запустив новий розпродаж: ціни на квитки та напрямки

Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Угорський лоукостер Wizz Air запустив новий розпродаж. Акція дозволить суттєво зекономити за умови раннього бронювання. Проте варто поспішити, адже пропозиція діє всього лиш добу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Блискавичний розпродаж Wizz Air

Пасажири можуть скористатися новою можливістю всього один день, до кінця доби 13 липня. Акція поширюється на рейси у період з 20 липня по 24 вересня 2026 року. Вона діє лише на квитки в один бік.

Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів (ціна в один бік):

Варшава (WAW) — Піза (Італія) від 15 євро;

Варшава (WMI) — Афіни (Греція) від 28 євро;

Краків — Берген (Норвегія) від 20 євро;

Кишинів — Мілан (Італія) від 17 євро;

Будапешт — Венеція (Італія) від 19 євро;

Бухарест — Гамбург (Німеччина) від 32 євро;

Ясси — Париж (Франція) від 17 євро.

У акційну вартість квитка входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза) розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів. Вона має вміщатися під переднім сидінням в літаку.

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Також Новини.LIVE писали, як обрати найкращі місця в літаках Wizz Air. Вони мають додатковий простір для ніг і там менше відчувається турбулентність. Це справжній порятунок для тих, кого захитує у повітрі.